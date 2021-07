Technologie chinoise | GAC collaborera étroitement avec Didi, Huawei

GAC collabore depuis longtemps avec Didi, ayant détenu une participation dans l'entreprise pendant des années, et a signé un accord de coopération bilatérale exhaustif en 2019, selon laquelle les entreprises travailleront ensemble sur la promotion et la personnalisation des véhicules, les déplacements sans conducteur ainsi que les technologies de recharge et de ravitaillement intelligentes. Bon nombre des taxis chinois sont fabriqués par GAC, ce qui signifie que le travail des deux entreprises est étroitement lié : les connaissances sur la technologie automobile et les améliorations apportées à celle-ci sont très utiles à Didi, et GAC bénéficie d'un accès aux montagnes de données de Didi.

Le géant technologique chinois Huawei est un autre ajout puissant à ce bassin de ressources technologiques. L'une des valeurs fondamentales de la marque GAC MOTOR est l'innovation technologique, c'est-à-dire trouver des façons de rendre les voitures plus intelligentes, plus efficaces et plus agréables à conduire. Fournisseur de téléphones intelligents de classe mondiale, Huawei produit régulièrement des technologies de pointe dans des domaines tels que la reconnaissance vocale et faciale, la connectivité IdO, les appareils connectés, les caméras et la technologie de recharge, pour n'en nommer que quelques-uns. L'accès coopératif à la recherche et à la technologie de Huawei donne à GAC un solide avantage dans la production de systèmes automobiles de classe mondiale.

GAC travaille en collaboration avec Huawei et Didi dans le cadre d'un projet passionnant qui consiste à développer des véhicules autonomes de « niveau 4 », c'est-à-dire qui peuvent fonctionner presque entièrement sans intervention humaine (les mécanismes actuels d'aide à la conduite sont classés niveau 2 pour l'autonomie).

En combinant les ressources des trois parties, les véhicules intelligents L4 devraient être fabriqués en série d'ici 2024, en tirant parti des capacités de conception et de fabrication de GAC et des logiciels de conduite automatique de Didi et Huawei. La plateforme de matériel intelligent de Didi, Didi Gemini, fait déjà l'objet d'essais routiers par plusieurs constructeurs automobiles multinationaux, ce qui fait de Didi l'un des principaux acteurs dans le domaine de la conduite automatique. Les experts qualifient les réalisations technologiques de l'entreprise dans ce domaine comme étant « impossibles à ignorer ».

Le fondateur de Didi, Cheng Wei, a prédit que Didi disposera de plus d'un million de véhicules autonomes d'ici 2025. GAC est impatiente de faire partie de l'équipe qui concrétisera cette vision de l'avenir, qui incarne le slogan de GAC MOTOR, GO AND CHANGE.

Avec tant de pistes de recherche intéressantes, l'avenir s'annonce prometteur pour des automobiles plus propres, plus vertes et plus intelligentes.

