Tecnologia chinesa | GAC trabalha em estreita colaboração com Didi e Huawei

A GAC tem um longo histórico de cooperação com a Didi, tendo mantido uma participação na empresa por anos e assinado um extenso acordo de cooperação bilateral em 2019, em que as empresas concordaram em trabalhar em conjunto na promoção e personalização de veículos, viagens sem motorista, carregamento inteligente e tecnologias de reabastecimento. Muitos dos táxis da China são feitos pela GAC, o que significa que o trabalho das duas empresas está intimamente interligado: conhecimentos e melhorias na tecnologia automobilística são altamente úteis para a Didi, e a GAC se beneficia com o acesso às montanhas de dados da Didi.

A gigante chinesa de tecnologia Huawei é outra adição poderosa a esse conjunto de recursos tecnológicos. Um dos valores de marca centrais da GAC MOTOR é a inovação tecnológica, ou seja, encontrar maneiras de tornar os carros mais inteligentes, mais eficientes e mais agradáveis de dirigir. Como uma provedora de smartphones de classe mundial, a Huawei produz regularmente tecnologias de ponta em áreas como reconhecimento de voz e facial, conectividade de IoT, eletrodomésticos "inteligentes", câmeras e tecnologias de carregamento, para citar apenas alguns. Ter acesso cooperativo às pesquisas e tecnologias da Huawei oferece à GAC um forte diferencial na produção de sistemas de interior de carros de classe mundial.

Um projeto empolgante para o qual a GAC está trabalhando em cooperação com a Huawei e a Didi são os veículos autônomos de "nível 4", que podem funcionar quase totalmente sem a participação de seres humanos (os mecanismos atuais de assistência ao motorista são classificados como autonomia de nível 2).

Combinando os recursos das três empresas, prevê-se que os veículos inteligentes de "nível 4" sejam produzidos em massa até 2024, aproveitando os recursos de projeto e fabricação da GAC e os softwares de condução automática da Didi e da Huawei. A plataforma de hardware inteligente da Didi, a Didi Gemini, já está sendo testada na estrada por várias empresas multinacionais de veículos, tornando a Didi agora uma das importantes atuantes na área de condução automática. Especialistas chamam as conquistas tecnológicas da empresa nessa área de "impossível de ignorar".

Cheng Wei, fundador da Didi, previu que a empresa contará com mais de um milhão de veículos autônomos até 2025. A GAC está ansiosa para fazer parte da equipe que impulsiona essa visão do futuro, que incorpora o espírito da GAC MOTOR de seu slogan GO AND CHANGE (VÁ E MUDE).

Com tantas possibilidades interessantes de pesquisa, o futuro está parecendo muito brilhante para automóveis mais limpos, ecológicos e inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555001/WechatIMG3522.jpg

FONTE GAC MOTOR

