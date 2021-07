Technologie des câbles supraconducteurs pour la transmission de courant continu : ASG signe un protocole d'entente avec l'Université Chubu

Vers un monde plus vert et plus durable, la transmission d'énergie par câble supraconducteur à courant continu devrait jouer un rôle important dans les réseaux électriques, les villes intelligentes et les ports verts, ainsi que dans toutes les zones et activités à forte consommation d'énergie qui sont touchées positivement par l'électrification, en particulier lorsque les énergies renouvelables représenteront la grande majorité de la production d'électricité.

La transmission de l'énergie sur de longues distances rencontre généralement des problèmes environnementaux, en raison à la fois de la grande empreinte des lignes et du réchauffement du sol en raison des dissipations d'énergie. La technologie supraconductrice permet de limiter l'impact sur l'environnement (-10 X la quantité de matériaux et l'empreinte), ne présente aucune perte et réduit considérablement les coûts d'installation et d'exploitation.

L'Université Chubu, soutenue par le gouvernement et les industries japonaises, encourage le développement des technologies de transmission supraconductrices en CC depuis plus de 15 ans en vue de leur mise en œuvre dans la société. Elles ont construit et exploité une ligne de transmission en CC de 1 000 mètres, la plus longue du monde, ainsi qu'une ligne de 500 mètres qui effectuent la transmission d'énergie d'une centrale solaire à un centre de données Internet.

ASG, qui a 60 ans d'expérience dans le développement d'aimants supraconducteurs et de systèmes et dispositifs pour la physique des hautes énergies, l'énergie de fusion et les applications médicales (IRM), développe activement de nouvelles applications de supraconductivité avec des matériaux supraconducteurs à haute température et du MgB2 afin de trouver une solution rentable pour les systèmes industriels et de qualité de l'énergie.

Le professeur Motojima de l'Université Chubu a déclaré : « Je crois fermement qu'en combinant les expériences, les connaissances et les efforts en cours à l'Université Chubu avec ceux d'ASG, nous pouvons créer, d'ici quelques années, une innovation dans un système de réseau électrique pour une société à faibles émissions de carbone. Je m'attends à ce que cette collaboration d'expertise et de ressources produise une synergie qui se traduira par un développement rapide et efficace dans l'atteinte de nos objectifs qui profiteront à la société à l'échelle mondiale. »

« Cet accord est une autre étape importante pour améliorer notre positionnement dans le développement de la technologie novatrice des câbles supraconducteurs, a expliqué Sergio Frattini, PDG d'ASG Superconductors. La collaboration fructueuse avec un partenaire prestigieux et expert comme l'Université Chubu permettra à ASG d'explorer et de développer des matériaux, des fils et des systèmes supraconducteurs à haute température pour le stockage d'énergie verte, le transport et les processus industriels à consommation énergétique élevée. »

