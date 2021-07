Tecnologia de cabos supercondutores para transmissão de energia CC: ASG assina memorando de entendimento com Universidade de Chubu

Com vistas a um mundo mais verde e mais sustentável, espera-se que a transmissão de energia por supercondução de CC desempenhe um papel significativo em redes de energia, cidades inteligentes, portos verdes e em todas as áreas e atividades ávidas de energia e positivamente afetadas pela eletrificação, particularmente quando as energias renováveis representarão a maior parte da produção de energia.

A transmissão de energia em longas distâncias geralmente encontra problemas ambientais, tanto devido ao grande impacto das linhas quanto ao aquecimento do solo causado pela dissipação de energia. A tecnologia de supercondução permite conter o impacto ambiental (quantidade de material e impacto dez vezes menor) e não apresenta perdas, além de reduzir significativamente os custos de instalação e operação.

A Universidade de Chubu, com o apoio do governo e indústrias japoneses, promove o desenvolvimento de tecnologias de transmissão de CC por supercondutores há mais de 15 anos para implementação na sociedade, inclui a construção e operação da mais longa linha de transmissão CC de classe 1.000 m do mundo e da linha de 500 m que demonstra a transmissão de energia de uma usina de energia solar para um centro de dados na internet.

A ASG, com 60 anos de experiência no desenvolvimento de ímãs e sistemas supercondutores e dispositivos para física de alta energia, energia de fusão e aplicações médicas, como em ressonância magnética, está buscando ativamente novas aplicações de supercondutividade com materiais supercondutores de alta temperatura e MgB2 para conseguir uma solução econômica para sistemas industriais e de qualidade de energia.

O Prof. Motojima da Universidade de Chubu afirmou: "Acredito firmemente que, combinando as experiências, conhecimentos e esforços contínuos da Universidade de Chubu com os da ASG, podemos criar, dentro de alguns anos, uma inovação em um sistema de rede elétrica para uma sociedade com baixas emissões de carbono. Espero que essa colaboração de experiências e recursos produza uma sinergia que resulte no desenvolvimento rápido e eficiente para atingir nossos objetivos que beneficiarão a sociedade em nível global."

"Esse acordo é mais um passo importante para melhorar nosso posicionamento no desenvolvimento de tecnologias inovadoras de cabos supercondutores", disse Sergio Frattini, CEO da ASG Superconductors. "A colaboração proveitosa com uma parceira especialista de prestígio como a Universidade de Chubu colocará a ASG na melhor condição para explorar e desenvolver materiais, fios e sistemas supercondutores de alta temperatura para armazenamento de energia verde, transporte e processos industriais de alto consumo de energia."

