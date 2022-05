Technologie pro lepší planetu: Mohou technologie ochránit náš domov?

Rostoucí světová populace vyžaduje více energie než kdykoliv předtím, přičemž průměrná spotřeba energií roste o 1 až 2 % ročně. Ke zvětšující se uhlíkové stopě lidstva přispívá i narůstající využití technologií. Například v roce 2020 se chytré telefony podílely na celosvětových emisích uhlíku 1 %, ale předpokládá se, že během deseti let se tento podíl zvýší na 3,5 %. Stejně tak se předpokládá, že provoz telekomunikačních sítí vzroste do roku 2024 v porovnání s rokem 2018 pětinásobně, přičemž každý člověk na světě by měl vygenerovat objem dat odpovídající ekvivalentu 6 700 nahraných fotografií denně.

Pomáhají tedy technologie planetě nebo jí naopak škodí? Můžeme pomocí technologií zvrátit situaci v boji proti environmentálním hrozbám?

Klíčovým krokem vpřed je upřednostnit energetickou účinnost a ekologický rozvoj v technologickém odvětví a předat inovace, které jsme vytvořili, dalším průmyslovým odvětvím. Od ekologických komunikačních sítí po ekologická datová centra - ekologické inovace mohou zásadním způsobem ovlivnit globální uhlíkovou stopu vytvářenou podnikáním. Předpokládáme, že zavedením digitálních technologií mohou průmyslová odvětví do roku 2030 snížit svou spotřebu energie o 20 %, což bude desetkrát větší kompenzace uhlíkových emisí, než kolik energie spotřebuje samotné odvětví informačních a komunikačních technologií.

Zvýšená spotřeba energií však není jedinou hrozbou, které naše planeta čelí. Schopnost světových deštných pralesů odstraňovat uhlík z atmosféry se snižuje se stejnou rychlostí, s jakou lesní porosty ubývají, čímž se snižují kapacity úložišť uhlíku a řetězovým efektem tak dochází také k úbytku přirozeného prostředí živých organismů a v návaznosti tedy i biologické rozmanitosti.

Pro ochranu přírody musíme vyvinout řešení, která umožní porozumět světovým ekosystémům a vytvořit základy pro účinná ochranná opatření. S našimi partnery, včetně Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) a organizace Rainforest Connection, vyvíjíme v rámci iniciativ Tech4Nature a TECH4ALL řešení, která tyto kroky umožní uskutečnit v ekosystémech po celém světě, od deštných pralesů, hor a náhorních plošin až po mokřady, řeky a oceány.

Například technologie infračervených kamer nám za využití analýzy pomocí cloudové umělé inteligence pomáhá sledovat a monitorovat druhy na pomezí vyhynutí, včetně psa Darwinova nebo gibona hainanského.

Podobné technologie umožňují obnovu systému korálových útesů v Indickém oceánu a pomáhají při prevenci před invazním druhem, který decimuje populace volně žijících lososů v Evropě. Akustická řešení vybavená umělou inteligencí, umístěná v korunách stromů, dokáží detekovat zvuky motorových pil a nákladních automobilů, které jsou spojeny s nelegální těžbou dřeva v deštných pralesích a v reálném čase posílat upozornění strážcům v terénu. Podle OSN je až 90 % těžby dřeva nezákonné a od preindustriální doby bylo zničeno nebo znehodnoceno 64 % všech deštných pralesů.

Spolupráce na ochraně přírody

Přestože jsou technologie základem ochrany přírody a cesty k uhlíkové neutralitě, hlavní výsledky přináší partnerství. 6. června – tedy den po Světovém dni životního prostředí 2022 – pořádá společnost Huawei za podpory organizace IUCN summit Tech for a Better Planet 2022. Naši partneři zde budou diskutovat o úloze technologií jakožto prostředku ochrany a obnovy naší těžce poškozené planety, včetně mnoha projektů, popsaných v tomto článku.

Vždyť Zemi máme jen jednu.

