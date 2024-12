TECHTRONIC INDUSTRIES ADHÈRE AU PACTE MONDIAL DE L'ONU

TTI S'ENGAGE EN FAVEUR DE PRODUITS ET DE PRATIQUES DURABLES

FORT LAUDERDALE, Floride, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Spécialiste mondial des outils électriques sans fil, des équipements électriques d'extérieur et de l'entretien des sols, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou la « société ») (code boursier : HK:0669, mnémo ADR : TTNDY) annonce aujourd'hui son adhésion au Pacte mondial des Nations unies, réaffirmant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de la responsabilité sociale. Avec plus de 25 000 signataires dans plus de 160 pays, le Pacte mondial des Nations unies est la plus grande initiative volontaire au monde en matière d'établissement de rapports sur le développement durable par les entreprises. Avec cette adhésion, TTI s'engage à communiquer ses progrès aux parties prenantes chaque année par le biais de son rapport ESG et du site web du Pacte mondial des Nations unies.

Steve Richman, CEO, TTI, déclare : « En tant que pionnier de l'industrie des outils électriques et des équipements d'extérieur alimentés par des batteries lithium-ion et économes en énergie, l'engagement de TTI en faveur de produits et de pratiques commerciales durables est depuis longtemps un élément fondamental de la manière dont nous exerçons nos activités. Nous avons commencé à publier des rapports ESG en 2015 et nous avons aligné nos objectifs et nos cibles sur les objectifs de développement durable des Nations unies en 2018. Chaque année, nous progressons dans des domaines tels que les solutions de sécurité, la réduction du bruit, la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, la décarbonisation et la gouvernance. Bien que nous ayons déjà démontré notre engagement, en adhérant au Pacte mondial des Nations unies, nous avons officiellement aligné notre stratégie de développement durable sur les dix principes dans les domaines des droits de l'humain, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption ».

Dans le cadre des efforts continus de TTI en matière de développement durable, notre objectif est de mettre en œuvre des initiatives qui renforcent notre soutien aux objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU tout en favorisant une culture d'entreprise inclusive et équitable. Nous sommes déterminés à faire avancer notre démarche de développement durable, à fixer des objectifs mesurables et à suivre en permanence nos progrès.

Pour en savoir plus sur les efforts de TTI, lisez nos dernières publications ESG ici. Notre rapport ESG 2024 sera publié en mars 2025.

À propos de TTI

Techtronic Industries Company Limited (« TTI » ou la « société »), fondée en 1985 par l'entrepreneur allemand Horst Julius Pudwill, est un leader mondial de la technologie sans fil. En tant que pionnier dans le domaine des outils électriques, des équipements électriques d'extérieur, des produits d'entretien des sols et des produits de nettoyage, TTI dessert les marchés professionnels, industriels, de bricolage et grand public dans le monde entier. Avec plus de 50 000 employés dans le monde, l'entreprise se concentre sans relâche sur l'innovation et la croissance stratégique, ce qui lui a permis d'asseoir sa position de leader dans les secteurs desservis.

MILWAUKEE est au premier plan de la gamme d'outils professionnels de TTI. Avec un centre de R&D basé à Brookfield, dans le Wisconsin, la marque historique MILWAUKEE est reconnue pour promouvoir l'innovation, la sécurité et la productivité sur les chantiers dans le monde entier. La marque RYOBI, dont le siège se trouve à Greenville, en Caroline du Sud, reste le premier choix des bricoleurs et continue d'établir la norme en matière d'innovation dans le domaine des outils de bricolage. Le portefeuille diversifié de TTI comprend également des marques incontournables telles qu'AEG, EMPIRE, HOMELITE, et des marques de premier plan dans le domaine de l'entretien des sols comme HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL (basé à Charlotte, en Caroline du Nord).

La reconnaissance internationale de TTI et son portefeuille de marques renommées sont soutenus par une structure de propriété solide qui souligne la portée et la stabilité mondiales de l'entreprise. La famille Pudwill reste le principal actionnaire de l'entreprise, le reste étant détenu en grande partie par des investisseurs institutionnels d'entreprises nord-américaines et européennes. TTI est cotée à la bourse de Hong Kong et fait partie de l'indice Hang Seng. La société opère à l'échelle mondiale en s'engageant fermement à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, consultez le site www.ttigroup.com.

Toutes les marques commerciales citées autres qu'AEG et RYOBI sont la propriété de la société. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.