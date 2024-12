TECHTRONIC INDUSTRIES TRITT DEM UN GLOBAL COMPACT BEI

DEMONSTRIERT DAS ENGAGEMENT VON TTI FÜR NACHHALTIGE PRODUKTE UND PRAKTIKEN

FORT LAUDERDALE, Florida, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätige Unternehmen für schnurlose Elektrowerkzeuge, Outdoor-Elektrogeräte und Bodenpflege Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder das „Unternehmen") (Aktiencode: HK:0669, ADR-Symbol: TTNDY) hat heute bekannt gegeben, dass es dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten ist und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung bekräftigt. Mit mehr als 25.000 Unterzeichnern in über 160 Ländern ist der UN Global Compact die weltweit größte freiwillige Initiative zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen. Mit dem Beitritt verpflichtet sich TTI, seine Fortschritte jährlich über unseren ESG-Bericht und die Website des UN Global Compact an die Stakeholder zu kommunizieren.

Steve Richman, CEO von TTI, bemerkte: „Als Branchenpionier für batteriebetriebene, energieeffiziente Elektrowerkzeuge und Outdoor-Power-Equipment mit Lithium-Ionen-Akku ist das Engagement von TTI für nachhaltige Produkte und Geschäftspraktiken seit langem ein grundlegender Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Wir haben 2015 begonnen, ESG-Berichte zu veröffentlichen, und 2018 haben wir unsere Ziele mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung in Einklang gebracht. Jedes Jahr machen wir Fortschritte in Bereichen wie Sicherheitslösungen, Lärmreduzierung, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette, Dekarbonisierung und Governance. Mit unserem Beitritt zum UN Global Compact haben wir unser Engagement unter Beweis gestellt und unsere Nachhaltigkeitsstrategie offiziell an den zehn Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung ausgerichtet."

Im Rahmen der laufenden Nachhaltigkeitsbemühungen von TTI ist es unser Ziel, Initiativen umzusetzen, die unsere Unterstützung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen vertiefen und gleichzeitig eine integrative und gerechte Arbeitsplatzkultur fördern. Wir sind bestrebt, unseren Weg der Nachhaltigkeit voranzutreiben, messbare Ziele zu setzen und unsere Fortschritte kontinuierlich zu überwachen.

Erfahren Sie mehr über die Bemühungen von TTI, indem Sie unsere neuesten ESG-Publikationen hier lesen. Unser ESG-Bericht für 2024 wird im März 2025 veröffentlicht.

Informationen zu TTI

Techtronic Industries Company Limited („TTI" oder das „Unternehmen"), 1985 vom deutschen Unternehmer Horst Julius Pudwill gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von kabelloser Technologie. Als Pionier im Bereich Elektrowerkzeuge, Outdoor-Power-Equipment, Bodenpflege- und Reinigungsprodukte bedient TTI professionelle, industrielle, Heimwerker- und Verbrauchermärkte weltweit. Mit mehr als 50.000 Mitarbeitern weltweit hat das Unternehmen durch seinen unermüdlichen Fokus auf Innovation und strategisches Wachstum seine führende Position in den von ihm bedienten Branchen etabliert.

MILWAUKEE steht an der Spitze des professionellen Werkzeugportfolios von TTI. Die historische Marke MILWAUKEE mit ihrem weltweiten Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brookfield, Wisconsin, ist dafür bekannt, Innovationen, Sicherheit und Produktivität auf Baustellen weltweit voranzutreiben. Die Marke RYOBI mit Hauptsitz in Greenville, South Carolina, ist nach wie vor die erste Wahl für Heimwerker und setzt weiterhin den Standard für innovative Heimwerkerwerkzeuge. Das vielfältige Markenportfolio von TTI umfasst auch vertrauenswürdige Marken wie AEG, EMPIRE, HOMELITE, und führende Bodenpflegeprodukte HOOVER, ORECK, VAX, und DIRT DEVIL (mit Sitz in Charlotte, North Carolina).

Die internationale Anerkennung und das renommierte Markenportfolio von TTI werden durch eine starke Eigentümerstruktur unterstützt, die die globale Reichweite und Stabilität des Unternehmens unterstreicht. Die Familie Pudwill ist nach wie vor der größte Anteilseigner des Unternehmens, während sich die übrigen Anteile größtenteils im Besitz von institutionellen Investoren nordamerikanischer und europäischer Unternehmen befinden. TTI wird an der Börse in Hongkong gehandelt und ist Bestandteil des Hang Seng Index. Das Unternehmen ist weltweit tätig und engagiert sich stark für Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Standards. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle aufgeführten Marken außer AEG und RYOBI sind Eigentum des Unternehmens. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.