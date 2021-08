Techtronic Industries : croissance exceptionnelle des ventes au premier semestre

HONG KONG, 12 août 2021 /PRNewswire/ -- La société mondiale d'équipements électriques sans fil et d'entretien des sols basée à Hong Kong, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « groupe ») (code boursier: 669, symbole ADR : TTNDY) a annoncé ses résultats au titre du semestre clos le 30 juin 2021. Le groupe a enregistré des résultats extraordinaires pour le premier semestre 2021, avec une croissance des ventes de 52,0 % à 6,4 milliards de dollars américains. La marge brute a progressé pour le 13e semestre consécutif à 38,6 %, et la croissance du BAII, du bénéfice net et du bénéfice par action a dépassé la croissance des ventes. Le BAII a augmenté de 57,4 % pour atteindre 572 millions de dollars américains, le bénéfice net a augmenté de 57,9 % à 524 millions de dollars américains et le bénéfice par action a augmenté de 57,8 % à environ 28,62 cents dollars américains par action.

Croissance exceptionnelle des ventes de 52,0 %

Croissance des ventes de 71,5 % sur deux ans, par rapport au premier semestre 2019.

Forte croissance des ventes dans toutes les activités et les régions géographiques

La marge brute a progressé pour le 13 e premier trimestre consécutif à 38,6 %, soit une hausse de 58 points de base

premier trimestre consécutif à 38,6 %, soit une hausse de 58 points de base Croissance du bénéfice net de 57,9 % pour atteindre 524 millions USD

Faits marquants de la performance financière pour le premier trimestre 2021







20 21* USD millions 2020 USD millions Variations Chiffre d'affaires 6 394 4 206 +52,0 % Marge bénéficiaire brute 38,6 % 38,0 % +58 points de base BAII 572 363 +57,4 % Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 524 332 +57,9 % Bénéfice de base par action (cents US) 28,62 18,14 +57,8 % Dividende provisoire par action (cents US approx.) 10,94 6,82 +60,4% *Pour les six mois clos le 30 juin 2021

Le fonds de roulement en pourcentage des ventes a terminé à 18,3 %, en dessous de l'objectif de TTI de 20,0 % ou moins. Le groupe continue de constituer des stocks de manière stratégique afin de soutenir sa croissance exceptionnelle supérieure à celle du marché, d'offrir à ses clients des niveaux de service toujours élevés et de protéger l'entreprise contre d'éventuelles pénuries de composants critiques.

Le segment Équipements électriques de TTI a enregistré une croissance des ventes de 55,3 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars américains. Toutes les zones géographiques et les unités commerciales ont contribué à cette performance exceptionnelle au cours du premier semestre 2021. L'activité phare Milwaukee a enregistré une croissance étonnante de 64,1 % à l'échelle mondiale. RYOBI a enregistré des performances exceptionnelles dans toutes les marques, avec une solide croissance à deux chiffres dans toutes les catégories et les zones géographiques. En outre, l'activité Entretien des sols et nettoyage a représenté 9,0 % des ventes totales de TTI, avec une augmentation des ventes de 25,3 % à 574 millions de dollars américains.

M. Horst Pudwill, président de TTI, a déclaré : « Chez TTI, nous avons mis en place une équipe exceptionnelle de classe mondiale et nous souhaitons récompenser notre organisation mondiale exceptionnelle pour ses excellents résultats. Nous sommes fiers des décisions stratégiques audacieuses que nous avons prises au cours des 18 derniers mois afin de nous positionner pour un solide second semestre 2021. »

M. Joseph Galli, PDG de TTI, a commenté : « Les résultats de TTI au premier semestre démontrent clairement notre position de leader, notre dynamisme et notre potentiel futur. Notre nouvelle machine à grande vitesse nous permet d'élargir le marché et de conquérir des parts de marché, tout en continuant à améliorer la marge brute pour atteindre des niveaux record. »

À propos de TTI

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong Limited en 1990, TTI est un leader mondial en technologie sans fil qui couvre les outils électriques, les équipements électriques pour l'extérieur, les produits et solutions d'entretien des sols pour les utilisateurs industriels, professionnels et particuliers destinés à un usage domestique ou aux secteurs de la construction, de la maintenance, industriel et des infrastructures. Les fondations de la société s'appuient sur quatre moteurs stratégiques – des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle – qui reflètent une large vision à long terme pour faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale de quête incessante d'innovation en matière de produits a porté TTI au premier plan de ses industries. Le portefeuille de puissantes marques de TTI inclut les outils électriques, accessoires et outils à main MILWAUKEE, AEG et RYOBI, les produits pour extérieur RYOBI et HOMELITE, les produits de topographie et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions d'entretien des sols HOOVER, ORECK, VAX et DIRT DEVIL.

TTI est l'une des valeurs constitutives de l'indice Hang Seng, de l'indice FTSE RAFI™ All-World 3000, de l'indice FTSE4Good Developed et de l'indice MSCI ACWI. Pour en savoir plus, consultez le site www.ttigroup.com .

Toutes les marques de commerce répertoriées autres que AEG et RYOBI sont détenues par le groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.) et est utilisée sous licence. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited et est utilisée sous licence.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.