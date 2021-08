HONG KONG, 11. August 2021 /PRNewswire/ -- Das in Hongkong ansässige globale Stromversorgungs- und Bodenbearbeitungsunternehmen Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Aktiencode: 669, ADR Symbol: TTNDY) gab seine Ergebnisse für die sechs Monate zum 30. Juni 2021 bekannt. Der Konzern erzielte im ersten Halbjahr 2021 außerordentliche Ergebnisse und steigerte den Umsatz um 52,0 % auf 6,4 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich im 13. Halbjahr in Folge auf 38,6%, und das Wachstum bei EBIT, Reingewinn und Ergebnis je Aktie übertraf das Umsatzwachstum. Das EBIT stieg um 57,4% auf 572 Millionen US-Dollar, der Reingewinn stieg um 57,9% auf 524 Millionen US-Dollar und der Gewinn pro Aktie stieg um 57,8% auf rund 28,62 US-Cent pro Aktie.

Außerordentliches Umsatzwachstum von 52,0%

Umsatzwachstum von 71,5% über zwei Jahre im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019

Starkes Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen und Regionen

Bruttomarge im 13. Halbjahr in Folge um 58 Basispunkte auf 38,6% gestiegen

Nettogewinnwachstum von 57,9% auf 524 Millionen US-Dollar

Finanzielle Leistungshighlights für 1H 2021







20; 21: US $' Millionen 2020 US$' Millionen Veränderung Umsatz 6.394 4.206 +52,0% Bruttogewinnspanne (%) 38,6% 38,0% 58 bps EBIT 572 363 +57,4% Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbarer Gewinn 524 332 +57,9% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (Rand) 28,62 18,14 +57,8% Zwischendividende je Aktie (ca. US-Cent) 10,94 6,82 +60,4% *Für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2021

Das Working Capital in Prozent des Umsatzes lag mit 18,3% unter dem Ziel von TTI von 20,0% oder weniger. Die Gruppe baut weiterhin strategisch Lagerbestände auf, um ihr außergewöhnliches Wachstum über dem Marktwachstum zu unterstützen, ihre Kunden mit konstant hohem Serviceniveau zu bedienen und das Unternehmen von potenziellen kritischen Komponentenmangel zu isolieren.

Das Segment TTI Power Equipment erzielte ein Umsatzwachstum von 55,3 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Alle Regionen und Geschäftsbereiche trugen zu dieser herausragenden Entwicklung im ersten Halbjahr 2021 bei. Das Flaggschiff-Geschäft von Milwaukee verzeichnete weltweit ein erstaunliches Wachstum von 64,1 %. RYOBI entwickelte sich über alle Marken hinweg außergewöhnlich gut mit einem soliden zweistelligen Wachstum in allen Kategorien und Regionen. Darüber hinaus machte das Floorcare & Cleaning-Geschäft 9,0% des gesamten TTI-Umsatzes aus, wobei der Umsatz um 25,3% auf 574 Millionen US-Dollar stieg.

Horst Pudwill, Chairman von TTI, sagte: "Bei TTI haben wir ein außergewöhnliches Weltklasse-Team aufgebaut und möchten unsere herausragende globale Organisation für starke Ergebnisse anerkennen. Wir sind stolz auf die mutigen strategischen Entscheidungen, die wir in den vergangenen 18 Monaten getroffen haben, um uns für ein starkes zweites Halbjahr 2021 zu positionieren."

Joseph Galli, CEO von TTI, kommentierte: "Die Ergebnisse der ersten Hälfte von TTI zeigen deutlich unsere Führungsposition, unsere Dynamik und unser zukünftiges Potenzial. Unsere neue Hochgeschwindigkeits-Produktmaschine ermöglicht es uns, den Markt zu erweitern und Marktanteile zu gewinnen, während wir die Bruttomarge weiter auf Rekordniveau verbessern."

Informationen zu TTI

Gegründet 1985 und 1990 an der Börse von Hong Kong Limited gelistet, ist TTI ein weltweit führender Anbieter von Akku-Technologie für Elektrowerkzeuge, Outdoor-Power-Equipment, Floorcare Reinigungsprodukte und Lösungen für den Verbraucher, professionelle und industrielle Anwender in der Heimat, Bau-, Wartungs-, Industrie- und Infrastrukturindustrie. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Faktoren - starke Marken, innovative Produkte, außergewöhnliche Mitarbeiter und Operational Excellence - die eine langfristige expansive Vision zur Weiterentwicklung der Akku-Technologie widerspiegeln. Die globale Wachstumsstrategie des unermüdlichen Strebens nach Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das leistungsstarke Markenportfolio von TTI umfasst MILWAUKEE, AEG und RYOBI Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge, RYOBI und HOMELITE Outdoor-Produkte, EMPIRE Layout- und Messprodukte sowie HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL Bodenreinigungsprodukte und -lösungen.

TTI ist einer der konstituierenden Aktien des Hang Seng Index, FTSE RAFI™ All-World 3000 Index, FTSE4Good Developed Index und MSCI ACWI Index. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cytaka.com .

Alle aufgeführten Marken außer AEG und RYOBI sind Eigentum des Konzerns. SDVoE ist eine eingetragene Marke der SDVoE Alliance und wird unter Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird unter Lizenz verwendet.

SOURCE Techtronic Industries Co. Ltd.