Tecnimont (MAIRE) obtuvo el contrato de un complejo de fertilización a gran escala en Argentina

-Tecnimont (MAIRE) obtuvo el contrato de ingeniería, adquisición, puesta en marcha y arranque de un complejo de fertilización a gran escala en Argentina

TECNIMONT (MAIRE) OBTUVO EL CONTRATO DE INGENIERÍA, ADQUISICIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ARRANQUE DE UN COMPLEJO DE FERTILIZACIÓN A GRAN ESCALA EN ARGENTINA, BASADO EN LAS TECNOLOGÍAS DE UREA DE NEXTCHEM, POR UN VALOR TOTAL DE 1.300 MILLONES DE EUROS, DE LOS CUALES 140 MILLONES DE EUROS CORRESPONDEN A LA LICENCIA DE UREA, PDP, EQUIPOS PROPIETARIOS Y EL SUMINISTRO DEL REFORMADOR PARA GASES DE SÍNTESIS

Una vez finalizada su construcción en 41 meses, la planta tendrá una capacidad anual de 2,1 millones de toneladas de urea granular, convirtiéndose en la mayor planta de urea de Latinoamérica por volumen de producción.

Este contrato representa el primer gran proyecto de MAIRE en Argentina, contribuyendo a la diversificación geográfica del Grupo y demostrando la solidez de su enfoque integrado.

MILÁN, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (MAIRE.MI) anuncia que su filial Tecnimont (Integrated E&C Solutions) ha obtenido un contrato de Fértil Pampa S.A.U., filial de propiedad total de Pampa Energia S.A., para un complejo de fertilizantes a gran escala en Argentina.

La instalación incluirá una planta de amoníaco a gran escala y dos líneas paralelas de urea de ultrabajo consumo energético (ULE), cada una con su propia unidad de granulación, con una capacidad combinada de 6.000 toneladas métricas por día (2,1 millones de toneladas por año), lo que la convierte en la planta de urea más grande de Latinoamérica por producción. Ocupará un terreno de 80 hectáreas dentro del Complejo Industrial Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. La ubicación es adyacente a los activos de generación de energía existentes de Pampa, lo que le permite acceder directamente a infraestructura clave, incluyendo gasoductos, líneas de transmisión de alta tensión, sistemas de captación de agua y un puerto de exportación de aguas profundas, lo que facilita una logística eficiente.

El alcance del trabajo de Tecnimont incluye ingeniería, adquisiciones, puesta en marcha y actividades de arranque. Nextchem ha sido seleccionado como proveedor de tecnología, aprovechando las tecnologías de licenciamiento de fusión y granulación de urea líderes en el mercado de Stamicarbon y el Paquete de Diseño de Procesos (PDP), así como el equipo patentado asociado, y el suministro del reformador primario para la producción de gas de síntesis por parte de KT Tech. KBR proporcionará la tecnología de amoníaco.

El valor total asciende a aproximadamente 1.300 millones de euros, de los cuales 140 millones corresponden al paquete tecnológico de Nextchem[1].

La ejecución general del proyecto estará a cargo de SACDE S.A., empresa argentina líder en la construcción. Se prevé su finalización en 41 meses.

Se espera que la iniciativa genere beneficios socioeconómicos en la provincia de Buenos Aires, impulsando el empleo local y contribuyendo al crecimiento de la cadena de suministro de fertilizantes, con efectos positivos para el papel de Argentina en los mercados regionales. En particular, durante el pico de la construcción, se prevé que el proyecto genere más de 3.500 empleos directos, además de un número significativo de empleos indirectos a lo largo de la cadena de suministro.

Alessandro Bernini, consejero delegado de MAIRE, comentó: "Esta concesión marca nuestra entrada en Argentina, diversificando aún más nuestra presencia geográfica, y destaca nuestra capacidad para integrar la reconocida experiencia de Tecnimont en la ejecución de proyectos con la gama tecnológica de Nextchem para llevar a cabo proyectos industriales a gran escala en todo el mundo. Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este complejo estratégico de fertilizantes en la región, que impulsará la monetización de las reservas de gas natural en el sector downstream nacional y fortalecerá la producción de fertilizantes del país".

[1] Otorgado en el segundo trimestre de 2026.

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