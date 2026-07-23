TECNIMONT (MAIRE) S'EST VU CONFIER LES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE, D'APPROVISIONNEMENT, DE MISE EN SERVICE ET DE LANCEMENT D'UN COMPLEXE DE FERTILISANTS À GRANDE ÉCHELLE EN ARGENTINE, BASÉ SUR LES TECHNOLOGIES D'URÉE DE NEXTCHEM, POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,3 MILLIARD D'EUROS, DONT 140 MILLIONS D'EUROS POUR LA LICENCE D'URÉE, LE PDP, LES ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS ET LA FOURNITURE DU RÉFORMATEUR DE GAZ DE SYNTHÈSE

À son achèvement dans 41 mois, l'usine aura une capacité annuelle de 2,1 millions de tonnes d'urée granulée, ce qui en fera la plus grande usine d'urée d'Amérique latine en termes de production

Ce contrat marque la première mission de grande envergure de MAIRE en Argentine, contribuant ainsi à la diversification géographique du Groupe et mettant en avant la force de son approche intégrée

MILAN, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- MAIRE (MAIRE.MI) annonce que sa filiale Tecnimont (Integrated E&C Solutions) a remporté un contrat auprès de Fértil Pampa S.A.U., filiale détenue à 100 % de Pampa Energia S.A., pour la construction d'un complexe d'engrais à grande échelle en Argentine.

Le site de production comprendra une importante usine d'ammoniac et deux lignes de production d'urée à très basse consommation (ULE) fonctionnant en parallèle, chacune dotée de sa propre unité de granulation, pour une capacité combinée de 6 000 tonnes métriques par jour (2,1 millions de tonnes par an), ce qui en fera la plus grande usine d'urée d'Amérique latine en termes de capacité de production. Ce site occupera une superficie de 80 hectares au sein du complexe industriel de Bahía Blanca, dans la province de Buenos Aires. Le site est situé à proximité immédiate des centrales électriques existantes de Pampa et bénéficie d'un accès direct aux infrastructures clés, notamment les gazoducs, les lignes de transport à haute tension, les réseaux de collecte d'eau et un port d'exportation en eau profonde, garantissant ainsi une logistique efficace.

Le périmètre d'intervention de Tecnimont comprend les activités d'ingénierie, d'approvisionnement, de mise en service et de lancement. Nextchem a été sélectionnée comme fournisseur de technologie, fournissant des solutions de licence pour la synthèse et la granulation de l'urée à partir de Stamicarbon, leader du marché, et du Process Design Package (PDP), ainsi que la fourniture d'équipements propriétaires connexes et du réformateur primaire pour la production de gaz de synthèse par KT Tech. KBR fournira la technologie de l'ammoniac.

La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros, dont 140 millions d'euros correspondent à la solution technologique de Nextchem[1].

La réalisation globale du projet sera confiée à SACDE S.A., une entreprise argentine de premier plan, qui se chargera des travaux de construction. Le chantier devrait s'achever dans un délai de 41 mois.

Cette initiative vise à générer des retombées socio-économiques positives dans la province de Buenos Aires, en soutenant l'emploi local et en contribuant à la croissance de la filière des engrais, avec des retombées positives sur la position de l'Argentine sur les marchés régionaux. Plus précisément, lors de la phase de construction la plus intense, le projet devrait créer plus de 3 500 emplois directs, ainsi qu'un nombre important d'emplois indirects tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Alessandro Bernini, PDG de MAIRE, a déclaré : « Ce contrat marque notre entrée sur le marché argentin, diversifie davantage notre présence géographique et souligne notre capacité à intégrer l'expertise reconnue de Tecnimont en matière de réalisation de projets au portefeuille technologique de Nextchem afin de mener à bien des projets industriels d'envergure mondiale. Nous sommes fiers de contribuer au développement de ce complexe d'engrais stratégique pour la région, qui soutiendra la valorisation des réserves de gaz naturel dans le secteur en aval national tout en renforçant la production d'engrais du pays. »

[1] Attribué au deuxième trimestre 2026.

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