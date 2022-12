TECNO e o fotógrafo de retratos Rankin fazem de cada usuário da PHANTOM X2 um mestre da fotografia

Rankin, fotógrafo de retratos, criou imagens com uma engenhosidade inovadora por meio das lentes da pioneira câmera do PHANTOM X2 Pro 5G, o primeiro smartphone do mundo com uma lente retrátil comparável a uma câmera profissional

Dubai, Emirados Árabes Unidos, 16 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TECNO, uma marca de tecnologia inovadora com operações em mais de 70 mercados em todo o mundo, acaba de lançar seu novo carro-chefe, o PHANTOM X2 Series, em seu principal evento de lançamento de produtos em Dubai. O PHANTOM X2 Pro 5G apresenta lentes retráteis pioneiras, uma inovação de imagem com a qual os usuários criarão retratos profissionais de qualidade inteiramente no dispositivo.

[Rankin tira um retrato usando PHANTOM X2 Pro 5G] (PRNewsfoto/TECNO) [Retrato por Rankin em um PHANTOM X2 Pro 5G] (PRNewsfoto/TECNO)

A TECNO anunciou sua parceria com o fotógrafo de retratos Rankin, que criou uma série pioneira de retratos através das lentes do PHANTOM X2 5G Pro, e dominou os "filtros mestre" do telefone, revelando as ofertas premium trazidas pela inovação das lentes de câmera.

Um icônico fotógrafo de retratos, a atitude inovadora de Rankin e a conexão com seus modelos cria um excelente senso de individualidade e personalidade. O trabalho de Rankin é sinônimo de uma criatividade corajosa e uma abordagem inovadora para a criação de imagens. Sua imaginação e ambição ressoam fortemente com a essência da marca TECNO, "Stop At Nothing", tornando Rankin o consultor perfeito para o telefone.

"A tecnologia desse telefone é extraordinária", disse Rankin. "Não se trata mais só de tirar boas imagens rapidamente, mas de criar algo visualmente impressionante com o qual podemos ser realmente criativos. Essa é a beleza da evolução da fotografia. O melhor do PHANTOM X2 é a ferramenta móvel ideal para tirar belos retratos."

Rankin tirou uma série de retratos impressionantes com as lentes retráteis, que destacam detalhes de recursos de última geração à la Picasso, enquanto fotos bem iluminadas apresentam os recursos do modo "Super Night" do telefone. Todo o ensaio de fotos foi registrado em um vídeo de bastidores.

Além de produzir os pioneiros retratos, Rankin dominou os "filtros mestre" do PHANTOM X2 Pro 5G, uma série de filtros de fotos predefinidos e desenvolvidos especificamente para melhorar a qualidade das fotos com o telefone, permitindo que cada usuário capture imagens de tirar o fôlego.

A parceria entre Rankin e o PHANTOM X2 incorpora arte, cultura e tecnologia para permitir que cada usuário se torne um mestre na captura de momentos mágicos em suas vidas.

