TECNO et le photographe portraitiste Rankin font de chaque utilisateur du PHANTOM X2 un maître de la photographie

Le photographe portraitiste Rankin a créé des portraits avec une ingéniosité innovante grâce à l'objectif de l'appareil photo pionnier du PHANTOM X2 Pro 5G, le premier smartphone au monde à être équipé d'un objectif rétractable pour portraits comparable à celui d'un appareil photo professionnel

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque de technologie innovante présente sur plus de 70 marchés dans le monde, vient de lancer son nouveau produit phare, la série PHANTOM X2, lors de son événement de lancement de produits phares à Dubaï. Le PHANTOM X2 Pro 5G est doté d'un objectif rétractable pour portraits, une innovation révolutionnaire en matière d'imagerie qui permet aux utilisateurs de créer des portraits de qualité studio entièrement sur l'appareil.

[Rankin shoots a portrait using PHANTOM X2 Pro 5G] [Portrait by Rankin shot on PHANTOM X2 Pro 5G]

TECNO a annoncé son partenariat avec le photographe portraitiste Rankin, qui a créé une série de portraits inédits à travers l'objectif du PHANTOM X2 5G Pro et a conçu les « Master Filters » du téléphone, dévoilant ainsi les offres haut de gamme apportées par l'innovation de l'objectif de l'appareil photo.

Photographe portraitiste emblématique, Rankin brise les règles et établit un lien avec ses sujets, créant un sentiment d'individualité et de personnalité exceptionnel. Le travail de Rankin est synonyme de créativité sans peur et d'une approche innovante de la création d'images. Son imagination et son ambition résonnent fortement avec l'essence de la marque de TECNO, « Stop At Nothing » (Ne reculer devant rien), faisant de Rankin le consultant idéal pour le téléphone.

« La technologie utilisée pour ce téléphone est extraordinaire », a déclaré Rankin, « Il ne s'agit plus seulement de prendre rapidement de bonnes images, mais de créer quelque chose de visuellement époustouflant avec lequel nous pouvons être vraiment créatifs. C'est la beauté de l'évolution de la photographie. Ce qui est formidable avec le PHANTOM X2, c'est qu'il est l'outil mobile portable idéal pour réaliser de magnifiques portraits. »

Rankin a réalisé une série de portraits époustouflants, avec l'objectif rétractable pour portraits, mettant en valeur des détails plus grands que nature avec un style digne de Picasso, tandis que des clichés éclairés de façon spectaculaire mettent en valeur les capacités du mode Super Nuit du téléphone. Le processus de prise de vue a également été filmé dans une vidéo des coulisses.

https://www.youtube.com/watch?v=o7h0ODvN6yc&t=5s

En plus de produire les portraits inédits, Rankin a conçu les « Master Filters » du PHANTOM X2 Pro 5G, une série de filtres photo prédéfinis conçus spécifiquement pour améliorer les portraits réalisés avec le téléphone, permettant ainsi à chaque utilisateur de capturer des images à couper le souffle.

La collaboration entre Rankin et le PHANTOM X2 intègre l'art, la culture et la technologie pour permettre à chaque utilisateur de devenir un maître dans la capture des moments magiques de sa vie.

