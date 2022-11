TECNO ha presentado en un webinar la serie PHANTOM X2, con el chip Dimensity 9000 5G de MediaTek

-TECNO ha presentado en un webinar su nuevo buque insignia, la serie PHANTOM X2, con el chip Dimensity 9000 5G de MediaTek

LONDRES, 23 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, una marca global de tecnología innovadora con operaciones en más de 70 mercados en todo el mundo, ha anunciado hoy que su última serie de smartphones premium, la serie PHANTOM X2, estará equipada con el avanzado chip MediaTek Dimensity 9000 5G y con innovaciones de cámara revolucionarias durante el Webinar The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them celebrado el 22 de noviembre de 2022.

El seminario web proporciona una plataforma para que los líderes influyentes de la industria discutan los impulsores y las fuerzas que influyen en la creciente demanda mundial de más tecnologías de teléfonos inteligentes premium. Durante el seminario web, TECNO también anunció que su submarca de gama alta, PHANTOM, lanzará en diciembre una serie de smartphones pioneros de nueva generación, la serie PHANTOM X2.

Un chip de primera calidad es un factor clave en el rendimiento general de los smartphones de gama alta. La serie PHANTOM X2 contará con el chip insignia Dimensity 9000 5G de MediaTek, el primer SoC móvil TSMC 4nm 5G del mundo. Con una fabricación de vanguardia en 4nm, ofrece el mayor rendimiento, la más avanzada eficiencia energética y una experiencia de usuario increíblemente fluida con una puntuación de AnTuTu Benchmark superior a 1.000.000+.

En cuanto a la mejora del rendimiento de la imagen, los smartphones equipados con el chip Dimensity 9000 5G de MediaTek crean una experiencia creativa fluida con modos de disparo multiexposición y HDR complejo, capturando sin esfuerzo mayores niveles de luz y sombra en las fotos y los vídeos, incluso en interiores o en condiciones de poca luz. El chip también proporciona sorprendentes efectos dinámicos de instantáneas para mejorar la experiencia de vídeo. Ofrece la primera oportunidad de capturar vídeo HDR en tres cámaras simultáneamente y cuenta con Imagiq 790 ISP de 7ª generación, con capacidad para procesar hasta 9.000 millones de píxeles por segundo, lo que eleva las capacidades del smartphone para lograr un rendimiento extraordinario en videografía y fotografía.

"MediaTek está elevando la informática móvil con el lanzamiento de los últimos y más vanguardistas conjuntos de chips insignia. Este presenta el MediaTek Dimensity 9000 5G, el primer SoC móvil TSMC 4nm 5G del mundo, que promete un mayor rendimiento y eficiencia energética", dijo Anku Jain, director general de MediaTek India.

Jack Guo, director general de TECNO compartió: "Con la increíble potencia del chip insignia 5G Dimensity 9000 de MediaTek, ofreceremos una experiencia de smartphone sin precedentes a nuestra audiencia global. Esto marca otro hito en nuestro viaje, fortaleciendo aún más nuestra aparición como un contendiente principal en el competitivo mercado de teléfonos inteligentes premium."

La apasionante cooperación entre TECNO y MediaTek se basa en el compromiso compartido de perseguir una innovación tecnológica creativa que aporte nuevas experiencias a los consumidores de todo el mundo. El extraordinario chip Dimensity 9000 5G de MediaTek ofrece un increíble rendimiento de primera calidad que mejorará todos los aspectos de la experiencia de la serie PHANTOM X2, desde la pantalla, los juegos, la conectividad hasta la creación de imágenes, especialmente en fotografía nocturna y retratos.

El nuevo diseño del buque insignia de la serie PHANXOM X2 se presentará oficialmente en Dubái el 7 de diciembre. La serie ofrecerá a los consumidores de todo el mundo lo mejor de la innovación pionera de PHANTOM junto con una notable experiencia de uso de un smartphone premium.

Acerca de PHANTOM

PHANTOM es una sub-marca tecnológica premium de TECNO. Nacida como respuesta a la creciente demanda mundial de productos inteligentes de gama alta, PHANTOM crea dispositivos de primera calidad, elegantes y atrevidos que se sitúan a la vanguardia de la innovación. Como marca tecnológica pionera a nivel internacional, PHANTOM permite a los consumidores convertirse en creadores, mejora los negocios y el entretenimiento, y fomenta nuevas formas de pensar y hacer con un espíritu de individualidad moderna. Los productos de PHANTOM, impregnados con el sello de la marca, son una fuente de inspiración para que su público sea el líder del cambio, busque lo extraordinario en su vida cotidiana y eleve cada experiencia a un momento inolvidable. Para saber más sobre PHANTOM, visite www.mobile-phantom.com

