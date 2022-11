Webinário da TECNO "Push for Premium" dá uma amostra da nova série PHANTOM X2, impulsionada pelo chip Dimensity 9000 5G da MediaTek

LONDRES, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A TECNO, marca global de tecnologia inovadora com operações em mais de 70 mercados do mundo, anunciou hoje que sua mais recente série de smartphones premium, PHANTOM X2, contará com o avançado chip Dimensity 9000 5G da MediaTek e com inovações revolucionárias de câmera, durante o webinário The Push Towards Premium: Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them (o impulso para tornar-se premium: mudanças nas preferências de smartphones e a tecnologia por trás delas), realizado em 22 de novembro de 2022.

A nova série PHANTOM X2 será alimentada pelo chip Dimensity 9000 5G da MediaTek

O webinário oferece uma plataforma para líderes influentes do setor discutirem os impulsionadores e forças que influenciam a crescente demanda global por mais tecnologias de smartphones premium. Durante o webinário, a TECNO também anunciou que sua submarca de ponta, PHANTOM, lançará em dezembro uma série de smartphones pioneira e de última geração, a série PHANTOM X2.

Um chip premium é um fator fundamental no desempenho geral dos smartphones de última geração. A série PHANTOM X2 será alimentada pelo emblemático chip Dimensity 9000 5G da MediaTek, o primeiro SoC móvel 5G 4nm TSMC do mundo. Com técnica 4nm de ponta, ele oferece o máximo em desempenho, a eficiência energética mais avançada e uma experiência de usuário incrivelmente tranquila, com uma pontuação AnTuTu Benchmark superior a um milhão.

Em termos de melhoria de desempenho de imagem, os smartphones equipados com o chip Dimensity 9000 5G da MediaTek criam uma experiência criativa fluida, com modos de captura de imagem HDR complexo e de múltiplas exposições, que captam sem esforço maiores níveis de luz e sombra em fotos e vídeos, mesmo em ambientes internos ou em condições de pouca luz. O chip também oferece incríveis efeitos instantâneos dinâmicos para melhorar a experiência de vídeo. É o primeiro a oferecer a oportunidade de capturar vídeo em HDR em três câmeras simultaneamente e apresenta o Imagiq 790 ISP de 7ª geração com capacidade de processar até nove bilhões de pixels por segundo, elevando os recursos do smartphone para um desempenho notável de videografia e fotografia.

"A MediaTek está elevando a computação móvel ao lançar os chips mais modernos e de última geração. Entre eles está o Dimensity 9000 5G da MediaTek, o primeiro SoC móvel 5G 4nm TSMC do mundo, que promete maior desempenho e eficiência energética", disse Anku Jain, diretor administrativo da MediaTek India.

Jack Guo, gerente geral da TECNO, declarou: "Com o incrível poder do emblemático chip Dimensity 9000 5G da MediaTek, ofereceremos uma experiência de smartphone sem precedentes a nosso público global. Isso representa outro marco em nossa jornada, fortalecendo ainda mais nossa transformação em um concorrente de primeira linha no competitivo mercado de smartphones premium."

A interessante cooperação entre a TECNO e a MediaTek baseia-se em um compromisso compartilhado de buscar a inovação tecnológica criativa que traga novas experiências para consumidores do mundo todo. O excepcional chip Dimensity 9000 5G da MediaTek oferece incrível desempenho premium, o que aprimorará todos os aspectos da experiência da série PHANTOM X2, desde tela, jogos e conectividade até imagens, principalmente em fotografia noturna e retratos.

A emblemática série completa PHANXOM X2, projetada recentemente, será lançada oficialmente em Dubai em 7 de dezembro. A série oferecerá aos consumidores globais o melhor da inovação pioneira da PHANTOM, além de uma notável experiência de usuário de smartphone premium.

Sobre a PHANTOM

A PHANTOM é uma submarca de tecnologia premium da TECNO. Criada para atender à crescente demanda global por produtos inteligentes de ponta, a PHANTOM cria dispositivos premium, elegantes e ousados que estão na vanguarda da inovação. Como uma marca de tecnologia internacional pioneira, a PHANTOM capacita os consumidores a se tornarem criadores, aprimora os negócios e o entretenimento e incentiva novas formas de pensar e fazer com um espírito de individualidade moderna. Imbuídos com o brilho exclusivo da marca, os produtos da PHANTOM são uma fonte de inspiração para que seus usuários sejam líderes de mudança, busquem o extraordinário em suas vidas cotidianas e elevem todas as experiências transformando-as em momentos inesquecíveis. Para saber mais sobre a PHANTOM, acesse www.mobile-phantom.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1953620/The_PHANTOM_X2_Series_powered_MediaTek_s_Dimensity_9000_5G_Chip.jpg

FONTE TECNO

SOURCE TECNO