TECNO MEGA MINI Gaming G1 gewinnt den Global Product Technology Innovation Award 2024 auf der IFA 2024

BERLIN, 6. September 2024 /PRNewswire/ -- Die Internationale Funkausstellung IFA Berlin 2024, eine der weltweit größten Ausstellungen für Unterhaltungselektronik, beginnt heute offiziell in Berlin. Bei dieser Veranstaltung wurde der mit Spannung erwartete Global Product Technical Innovation Award 2024 enthüllt, bei dem das TECNO MEGA MINI Gaming G1 den begehrten Design and Technology Integration Innovation Gold Award erhielt. Diese Auszeichnung unterstreicht die außergewöhnliche Qualität der Marke TECNO auf internationaler Ebene.

Design and Technology Integration Innovation Gold Award - TECNO MEGA MINI Gaming G1

Als globale innovative Technologiemarke mit Niederlassungen in über 70 Märkten hat sich TECNO der Revolutionierung des digitalen Erlebnisses in globalen Schwellenländern verschrieben und setzt sich unermüdlich für die perfekte Integration von zeitgemäßem, ästhetischem Design mit den neuesten Technologien ein. TECNO bietet eine breite Palette von AIoT-Produkten an, darunter intelligente Wearables, Laptops, Tablets und Smart-Home-Produkte.

TECNO lässt sich von seinem Markenkern „Stop At Nothing" leiten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsorientierten Menschen die besten und neuesten Technologien zugänglich zu machen und sie dazu zu inspirieren, nie aufzuhören, ihr Bestes zu geben und ihre beste Zukunft zu gestalten.

Der „Global Product Technology Innovation Award" ist eine große internationale Auswahl globaler Marken für Unterhaltungselektronik. Der jährlich weltweit ausgeschriebene Award ist eine der professionellsten und renommiertesten internationalen Austausch-, Präsentations- und Kooperationsplattformen der IFA im selben Jahr, und dient der umfassenden Überprüfung und Bewertung der globalen Unterhaltungselektronikbranche für das gesamte Jahr.

TECNO MEGA MINI Gaming G1, der innovative und „weltweit kleinste" wassergekühlte PC mit diskreter Grafikkarte. Er ist nicht einfach nur ein Gaming-PC, sondern eine komplette Gaming-Lösung, die starke Leistung, fortschrittliche Kühlung und außergewöhnliche Anschlussmöglichkeiten in einem kompakten Formfaktor vereint.

Der kleinste wassergekühlte Gaming-MINI-PC der Welt mit diskreter Grafikkarte

Der MEGA MINI Gaming G1 ist ein revolutionäres Produkt, das modernste Leistung mit einem ultrakompakten Design kombiniert. Dieser innovative Mini-PC G1 ist mit dem Intel® Core™ i9-13900H-Prozessor ausgestattet, der 14 Kerne und 20 Threads sowie Turbo-Geschwindigkeiten von bis zu 5,4 GHz bietet und damit die Leistung kompakter Spiele neu definiert. Ausgestattet mit dem NVIDIA GeForce RTX™ 4060-Grafikprozessor, der auf der Ada Lovelace-Architektur basiert, liefert er atemberaubende Grafiken und fesselndes Gameplay. Mit der NVIDIA DLSS 3-Technologie erleben Sie eine verbesserte Leistung durch KI-gesteuerte Bildgenerierung, die Spielern die ultimative Kombination aus Qualität und Geschwindigkeit bietet.

Neue Erfahrungen auf der Desk-Ebene

Das TECNO MEGA MINI Gaming G1 misst nur 255*150*150mm, bietet aber ein beeindruckendes, fortschrittliches Kühlsystem. Ausgestattet mit einem massiven Kühlkörper aus reinem Kupfer mit 6888 mm² und zwei Lüftern wird die Wärme effektiv abgeleitet und gleichzeitig ein niedriger Geräuschpegel beibehalten. Dank des optimalen Wärmemanagements können Gamer auch bei intensiven Gaming-Sessions stundenlang spielen. Darüber hinaus bietet der G1 eine intelligente Auswahl des Leistungsmodus, mit der Benutzer mühelos zwischen den Modi „Beast", „Smart" und „Eco" wechseln können, um die Leistung an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Die Konnektivität ist ein weiterer Bereich, in dem sich der Gaming G1 auszeichnet. Mit 15 verschiedenen Anschlüssen, einschließlich einer standardmäßigen OCuLink-Schnittstelle für externe GPU- oder Disk-Array-Erweiterungen, können Benutzer alle ihre Gaming-Peripheriegeräte und Zubehörteile problemlos anschließen. Die Thunderbolt 4-Unterstützung bietet blitzschnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten und vielseitige Multi-Display-Funktionen, die ein verbessertes Spielerlebnis ermöglichen. Darüber hinaus sorgt die Wi-Fi 6E-Technologie für eine schnelle drahtlose Verbindung, während die Ethernet-Unterstützung stabile, schnelle kabelgebundene Verbindungen ermöglicht. Als kleine Desk-Level-Erfahrung bietet der G1 einen kleineren, aber leistungsstarken 330-W-GaN-Adapter, der dem Benutzer eine lang anhaltende Stabilität und eine leistungsstarke Leistung für eine dynamische Performance bietet. Der G1 ist ein kleiner Würfel mit einem schlanken und futuristischen Design und schillernden RGB-Lichtern im Inneren, der Ihren Schreibtisch in einen futuristischen Raum verwandelt.

TECNO hat außerdem eine neue Version des TECNO MEGA MINI GAMING G1 in Zusammenarbeit mit Geekom, einer führenden Marke in der Mini-PC-Branche, vorgestellt, die ab sofort auf Kickstarter (https://bit.ly/KSMEGA) erhältlich ist. Dieses Gerät wird auch auf der IFA ausgestellt, wo Besucher es am TECNO-Stand erleben können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498294/image.jpg