TECNO MEGA MINI Gaming G1 remporte le Global Product Technology Innovation Award 2024 à l'IFA 2024

BERLIN, 6 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le salon international de l'électronique grand public IFA Berlin 2024, l'une des plus grandes expositions d'électronique grand public au monde, débute officiellement aujourd'hui à Berlin. Lors de cet événement, le très attendu Global Product Technical Innovation Award 2024 a été révélé, et le TECNO MEGA MINI Gaming G1 a reçu le prestigieux Design and Technology Integration Innovation Gold Award. Cette distinction témoigne de la qualité exceptionnelle de la marque TECNO au niveau international.

Design and Technology Integration Innovation Gold Award - TECNO MEGA MINI Gaming G1

En tant que marque mondiale de technologie innovante présente sur plus de 70 marchés, TECNO s'est engagée à révolutionner l'expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux, en s'efforçant sans relâche d'intégrer parfaitement un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. TECNO propose une large gamme de produits AIoT couvrant les vêtements intelligents, les ordinateurs portables, les tablettes et les produits pour la maison intelligente.

Guidée par l'essence de sa marque, " Stop At Nothing ", TECNO s'engage à mettre les meilleures et plus récentes technologies à la disposition des personnes tournées vers l'avenir, en les incitant à ne jamais cesser de donner le meilleur d'elles-mêmes et d'envisager leur meilleur avenir.

Le " Global Product Technology Innovation Award " est une grande sélection internationale de marques mondiales d'électronique grand public. Lancée mondialement chaque année, elle est également l'une des plateformes internationales d'échange, d'exposition et de coopération les plus professionnelles et les plus reconnues de l'IFA, qui procède à un examen et à une évaluation complets de l'industrie mondiale de l'électronique grand public pour l'ensemble de l'année.

TECNO MEGA MINI Gaming G1, le plus petit PC innovant à refroidissement par eau du monde avec une carte graphique discrète. Il ne s'agit pas seulement d'un PC de jeu, mais d'une solution de jeu complète qui allie des performances puissantes, un refroidissement avancé et une connectivité exceptionnelle dans un format compact.

Le plus petit PC de jeu à refroidissement par eau du monde avec une carte graphique discrète

Le MEGA MINI Gaming G1 est un produit révolutionnaire qui associe des performances de pointe à un design ultra-compact. Ce mini PC G1 innovant est équipé du processeur Intel® Core™ i9-13900H, offrant 14 cœurs et 20 threads, et des vitesses turbo allant jusqu'à 5,4 GHz, redéfinissant ainsi les performances des jeux compacts. Équipé du GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4060 basé sur l'architecture Ada Lovelace, il offre des graphismes époustouflants et un gameplay immersif. Avec la technologie NVIDIA DLSS 3, bénéficiez de performances accrues grâce à la génération d'images pilotée par l'IA, pour que les joueurs profitent de l'association ultime de la qualité et de la vitesse.

Nouvelles expériences de bureau

Le TECNO MEGA MINI Gaming G1 ne mesure que 255*150*150mm, mais il est doté d'un système de refroidissement avancé. Équipé d'un énorme dissipateur thermique en cuivre pur de 6 888 mm² et de deux ventilateurs, il dissipe efficacement la chaleur tout en maintenant un faible niveau de bruit. Grâce à une gestion thermique optimale, les joueurs peuvent profiter de longues heures de jeu, même lors de sessions intenses. En outre, le G1 propose un mode de performance intelligent qui permet aux utilisateurs de basculer sans effort entre les modes Beast, Smart et Eco, afin d'adapter les performances à leurs besoins spécifiques.

La connectivité est un autre domaine dans lequel le Gaming G1 excelle. Avec 15 ports différents, dont une interface OCuLink standard pour l'extension d'un GPU externe ou d'une baie de stockage, les utilisateurs peuvent facilement connecter tous leurs périphériques et accessoires de jeu. La prise en charge de Thunderbolt 4 offre des vitesses de transfert de données rapides comme l'éclair et des capacités multi-écrans polyvalentes, ce qui permet d'améliorer l'expérience de jeu. En outre, la technologie Wi-Fi 6E garantit une connectivité sans fil rapide, tandis que la prise en charge Ethernet assure des connexions câblées stables et rapides. En tant que petite expérience de bureau, G1 propose un adaptateur GaN de 330W, plus petit mais puissant, qui offre à l'utilisateur une stabilité durable et une sortie puissante pour des performances dynamiques. Petit cube au design épuré et futuriste, doté de lumières RVB éblouissantes, G1 fait de votre bureau un espace futuriste.

TECNO a également dévoilé une nouvelle édition du TECNO MEGA MINI GAMING G1 en collaboration avec Geekom, une marque de premier plan dans l'industrie des mini PC, maintenant disponible sur Kickstarter (https://bit.ly/KSMEGA). Cet appareil est également présenté à l'IFA, où les visiteurs peuvent le découvrir sur le stand de TECNO.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498294/image.jpg