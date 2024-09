TECNO Pocket Go auf der IFA 2024 mit dem Global Product Technology Innovation Award 2024 ausgezeichnet

BERLIN, 9. September 2024 /PRNewswire/ -- Heute wird in Berlin eine der weltweit größten Ausstellungen für Unterhaltungselektronik, die Internationale Funkausstellung 2024 IFA Berlin, offiziell eröffnet. Bei der Veranstaltung wurden die mit Spannung erwarteten Gewinner des Global Product Technology Innovation Award 2024 verkündet, wobei TECNO Pocket Go mit dem prestigeträchtigen AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award ausgezeichnet wurde. Diese Anerkennung unterstreicht die hervorragenden Leistungen der chinesischen Marke auf der globalen Bühne.

AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award - TECNO Pocket Go

TECNO widmet sich der Innovation aus der Sicht des Nutzers und entwickelt kontinuierlich Produkte und Anwendungen, die das Nutzererlebnis verbessern. Seit 2019 hat TECNO sein AIoT-Technologieumfeld erweitert und seine Mobiltechnologie genutzt, um innovative Smart Wearables, Business-Laptops und andere bahnbrechende Produkte einzuführen, die alle darauf abzielen, den Nutzern ein intelligenteres TECNO-Ökosystem zu bieten.

Als globale innovative Technologiemarke mit Niederlassungen in über 70 Märkten hat sich TECNO der Revolutionierung des digitalen Erlebnisses in globalen Schwellenländern verschrieben und setzt sich unermüdlich für die perfekte Integration von zeitgemäßem, ästhetischem Design mit den neuesten Technologien ein. TECNO bietet eine breite Palette von AIoT-Produkten an, darunter intelligente Wearables, Laptops, Tablets und Smart-Home-Produkte.

TECNO lässt sich von seinem Markenkern „Stop At Nothing" leiten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, zukunftsorientierten Menschen die besten und neuesten Technologien zugänglich zu machen und sie dazu zu inspirieren, nie aufzuhören, ihr Bestes zu geben und ihre Zukunft optimal zu gestalten.

Mit dem Global Product Technology Innovation Award wird eine AUswahl der besten globalen Marken für Unterhaltungselektronik ausgezeichnet. Der jährlich weltweit ausgeschriebene Preis ist eine der professionellsten und renommiertesten internationalen Austausch-, Präsentations- und Kooperationsplattformen der IFA im jeweiligen Jahr und dient der umfassenden Überprüfung und Bewertung der globalen Unterhaltungselektronikbranche für das gesamte Jahr.

TECNO Pocket Go definiert das Spielen unterwegs neu

TECNO Pocket Go schafft ein „neues Gaming-Paradies" in Form eines Handheld-PCs im AR-Segment. Durch die nahtlose Integration in das Windows-Gaming-Ökosystem und die Nutzung der fortschrittlichen Head-Tracking-Technologie bietet es den Nutzern ein unvergleichliches 6D-Immersionserlebnis. Ausgestattet mit einem erstklassigen AMD® Ryzen™ 7 8840HS Gaming-Prozessor und einem Kühlsystem auf Laptop-Niveau, aber in einem Format, das mit 50 % geringerer Größe und 30 % geringerem Gewicht besonders kompakt ist. So einfach mitzunehmen wie ein Smartphone.

Kleiner in der Hand, aber in puncto Vision meisterhaft

Der AR Pocket Vision verfügt über einen 0,71-Zoll-Micro-OLED-Bildschirm, der das Äquivalent eines 215-Zoll-Fernsehers aus einer Entfernung von 6 Metern bietet und damit Industriestandards übertrifft. Gamer werden ein Seherlebnis auf Kino-Niveau genießen, mit anpassbaren Einstellungen für bis zu 600° Dioptrien, um Augenkomfort zu gewährleisten. Außerdem schützt das Gerät ihre Privatsphäre und ermöglicht es ihnen, überall zu spielen.

Dominante Flaggschiff-Gaming-CPU mit Spitzenleistung

Angetrieben vom AMD® Ryzen™ 7 8840HS Gaming-Prozessor, bietet der Pocket Go Handheld außergewöhnliche Geschwindigkeit und nahtloses Multitasking mit 8 Kernen, 16 Threads und Turbo-Geschwindigkeiten bis zu 5,1 GHz. Sein Kühlsystem auf PC-Niveau mit einem großen Lüfter und drei Kupferrohren sorgt für optimale Leistung bei 35 W. In Kombination mit einem austauschbaren 50-Wh-Akku garantiert er lange Gaming-Sessions ohne Unterbrechungen.

VisionTrack-Erlebnisse machen Spiele lebendig

Die Pocket Go-Kombination bietet ein beeindruckendes Erlebnis für Augen und Hände. Der AR Pocket Vision verfügt über ein Sechs-Achsen-Gyroskop und KI-Algorithmen zur präzisen Kopfverfolgung, die die Datenerfassung in Echtzeit während des Spiels verbessern. Mit N'BASS® Akustikeigenschaften und einem proprietären Vibrationsalgorithmus, übersetzt das Gerät spielinterne Geräusche in nuancierte Vibrationen über den Handheld, während die Hall-Effekt-Joysticks und Trigger präzise Kontrolle bieten und Ihr Gaming-Erlebnis mit reichen visuellen und taktilen Empfindungen auf das nächste Level bringen.

Mit TECNO Pocket Go können Nutzer ein futuristisches Spielerlebnis genießen und sich nahtlos mit den Produkten von TECNO verbinden, um neue Formen von AR-Erlebnissen zu genießen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2498405/image.jpg