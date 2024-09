TECNO Pocket Go remporte le prix Global Product Technology Innovation à l'IFA 2024

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- L'une des plus grandes expositions d'électronique grand public au monde, l'IFA Berlin 2024 International Consumer Electronics Show, démarre officiellement aujourd'hui à Berlin. Au cours de l'événement, le très attendu Global Product Technical Innovation Award 2024 a été annoncé, et TECNO Pocket Go a remporté le prestigieux AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award. Cette reconnaissance souligne la performance de la marque chinoise sur la scène mondiale.

AR Immersive PC Gaming Experience Innovation Gold Award - TECNO Pocket Go

TECNO se consacre à l'innovation du point de vue de l'utilisateur, en développant sans relâche des produits et des applications qui améliorent l'expérience de l'utilisateur. Depuis 2019, TECNO a élargi son écosystème AIoT, en s'appuyant sur sa technologie mobile pour lancer des technologies portables intelligentes innovantes, des ordinateurs portables professionnels et d'autres produits révolutionnaires, tous destinés à offrir aux utilisateurs une expérience plus intelligente de l'écosystème TECNO.

En tant que marque mondiale de technologie innovante présente sur plus de 70 marchés, TECNO s'est engagé à révolutionner l'expérience numérique sur les marchés émergents mondiaux, en s'efforçant d'intégrer un design contemporain et esthétique aux technologies les plus récentes. TECNO propose une large gamme de produits AIoT couvrant les vêtements intelligents, les ordinateurs portables, les tablettes et les produits pour la maison intelligente.

Guidé par l'essence de sa marque, « Stop At Nothing », TECNO s'engage à mettre les meilleures et plus récentes technologies à la disposition des personnes tournées vers l'avenir, en les incitant à ne jamais cesser de donner le meilleur d'elles-mêmes et d'envisager leur meilleur avenir.

Le « Global Product Technology Innovation Award » est une grande sélection internationale de marques mondiales d'électronique grand public. Lancée mondialement chaque année, elle est également l'une des plateformes internationales d'échange, d'exposition et de coopération les plus professionnelles et les plus reconnues de l'IFA, qui procède à un examen et à une évaluation complets de l'industrie mondiale de l'électronique grand public pour l'ensemble de l'année.

TECNO Pocket Go redéfinit le gaming

TECNO Pocket Go crée un « nouveau paradis du jeu » sous la forme d'un PC portable dans l'industrie de l'AR. En s'intégrant de manière transparente à l'écosystème de jeu Windows et en utilisant une technologie avancée de suivi de la tête, il offre aux utilisateurs une expérience immersive 6D inégalée. Doté d'un processeur de jeu AMD® Ryzen™ 7 8840HS et d'un système de refroidissement, il bénéficie d'une structure compacte 50 % plus petite et 30 % plus légère. Il est aussi facile à transporter qu'un smartphone.

Plus petit en taille, plus grand en vision

L'AR Pocket Vision est doté d'un écran Micro-OLED de 0,71 pouce qui offre l'équivalent d'une expérience télévisuelle de 215 pouces à une distance de 6 mètres, surpassant ainsi les normes de l'industrie. Les joueurs profiteront d'une expérience visuelle de niveau cinématographique, avec des réglages personnalisables jusqu'à 600° de dioptrie pour assurer le confort des yeux. Il protège également votre vie privée et vous permet de jouer n'importe où.

Un processeur phare pour les jeux, des performances de pointe en perspective

Optimisé par le processeur de jeu AMD® Ryzen™ 7 8840HS, l'ordinateur de poche Pocket Go offre une vitesse exceptionnelle et un multitâche optimal avec 8 cœurs, 16 threads et des vitesses turbo allant jusqu'à 5,1 GHz. Son système de refroidissement, doté d'un grand ventilateur et de trois tuyaux en cuivre, garantit des performances optimales à 35W. Associé à une batterie remplaçable de 50 Wh, il garantit des sessions de jeu de longue durée sans interruption.

Les expériences « VisionTrack » donnent vie aux jeux

Le combo Pocket Go offre une expérience immersive pour vos yeux et vos mains. L'AR Pocket Vision est doté d'un gyroscope à six axes et d'algorithmes d'IA pour un suivi précis de la tête, améliorant ainsi la collecte de données en temps réel pendant le jeu. Grâce aux matériaux acoustiques N'BASS® et à un algorithme de vibration exclusif, il traduit les sons du jeu en vibrations nuancées via la console portable, tandis que les manettes et gâchettes à effet Hall offrent un contrôle précis, élevant votre expérience de jeu grâce à des sensations visuelles et tactiles riches.

Avec TECNO Pocket Go, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de jeu futuriste et se connecter de manière transparente aux produits TECNO dans une nouvelle forme d'expérience AR.

