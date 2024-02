TECNO stellt auf dem MWC24 in Barcelona zwei Mini-PC-Modelle vor und präsentiert den MEGA MINI Gaming G1 als kleinsten wassergekühlten Gaming-Mini-PC der Branche, der neue Maßstäbe setzt

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- TECNO, eine globale innovative Technologiemarke, nahm erneut am Mobile World Congress (MWC) 2024 in Barcelona teil und stellte seine beiden Mini-PC-Produkte vor, die von Hightech-Medien mit dem Titel „BEST OF MWC" ausgezeichnet wurden – der „weltweit erste" MEGA MINI Gaming G1 mit Wasserkühlung in der kleinsten Gaming-Mini-PC-Größe und der MEGA MINI M1 für Desktops im Taschenformat. In Zusammenarbeit mit der neuesten AR-Brille von TECNO kann der MiniPC einen größeren Bildschirm für mehr Produktivität und ein intensiveres Spielerlebnis bieten.

MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO revolutioniert Gaming-Mini-PCs mit dem weltweit ersten, kleinsten wassergekühlten MEGA MINI Gaming G1

TECNO stellt den MEGA MINI Gaming G1 vor – den weltweit kleinsten wassergekühlten Gaming-Mini-PC mit dedizierter Grafikkarte. Der MEGA MINI Gaming G1 ist ein hochmodernes Hardware- und Kühlsystemdesign, das die neueste Generation von Gaming-CPUs und leistungsstarke dedizierte GPUs integriert. Es verfügt über ein visualisiertes Wasserkühlsystem, das die Hitze stark reduzieren und die Leistung freigeben kann. Es wird von einem Intel®Core™ Ultra Prozessor angetrieben und ist optional auch mit einem I9-13900H Hochleistungs-Gaming-Prozessor der 13. Generation ausgestattet, der mit Turbo Boost bis zu 5,4 GHz erreicht. Gepaart mit 32 GB DDR5-RAM und 1 TB SSD, unterstützt er Dual-SO-DIMM zur Erweiterung. Außerdem gibt es ein drahtloses WiFi6E-Netzwerk und einen Thunderbolt 4-Hochgeschwindigkeits-Universalausgang. Er verfügt zudem über eine Oculink-Schnittstelle zur Erweiterung der Anschlussmöglichkeiten für externe Grafikkarten. Er ist mit einem Mini-Display am Gehäuse ausgestattet, das eine Echtzeitüberwachung der Ladeinformationen ermöglicht. Der MEGA MINI Gaming G1 hat ein Metallgehäuse mit schillernden Lichtern, das attraktiven Spielspaß verspricht.

TECNO MEGA MINI M1: Lösung für Desktops im Taschenformat

Der TECNO MEGA MINI M1 ist ein kleiner, aber leistungsstarker Würfel mit einem Volumen von nur 0,38 l und einem Gewicht von 445 g, der große Leistung in ein einfaches Schreibtisch-Setup bringt. Mit der Leistung von bis zu 45 W des Intel®Core™ Prozessors der 13. Generation liefert er eine beeindruckende Geschwindigkeit. Die Intel@lris Xe-Grafik ermöglicht die Erstellung visuell beeindruckender Bilder und die Dekodierung mehrerer 4k-Videoströme. Er verfügt über einen 16 GB DDR4-Speicher und unterstützt Dual-SO-DIMMs zur Erweiterung auf maximal 32 GB, was zu einer deutlich verbesserten Leistung führt. Er bietet außerdem 13 Anschlüsse für unbegrenzte Szenarien und ermöglicht die Erweiterung mehrerer externer Geräte, was die Vielseitigkeit des Produkts erheblich steigert.

