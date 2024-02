TECNO présente deux modèles de mini PC au MWC24 de Barcelone, dont le MEGA MINI Gaming G1, le plus petit mini PC de jeu refroidi par eau de l'industrie, qui redéfinit les normes

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- TECNO, une marque mondiale de technologie innovante, a participé une fois de plus au Mobile World Congress (MWC) 2024 de Barcelone, et a dévoilé ses deux produits Mini PC, récompensés par le prix « BEST OF MWC » des médias de haute technologie : le MEGA MINI Gaming G1, une première mondiale, avec un refroidissement à l'eau et la plus petite taille de Mini PC de jeu, et le MEGA MINI M1, une solution pour les ordinateurs de bureau en format de poche. En collaboration avec la dernière version des lunettes de RA de TECNO, le mini PC peut obtenir un écran plus grand pour une meilleure productivité et une expérience de jeu plus immersive.

MEGA MINI Gaming G1 (right) and MEGA MINI M1 (left), present with TECNO AR glass

TECNO révolutionne le secteur des mini-PC de jeu avec le premier MEGA MINI Gaming G1, le plus petit mini PC de jeu refroidi par eau au monde

TECNO présente le MEGA MINI Gaming G1, le premier mini PC de jeu au monde à refroidissement par eau avec une carte graphique dédiée. Le MEGA MINI Gaming G1 est à la pointe de la conception matérielle et du système de refroidissement en intégrant la dernière génération de CPU de jeu et de puissants GPU dédiés. Il est doté d'un système de refroidissement par eau qui permet de réduire la chaleur et d'améliorer les performances. Il est équipé d'un processeur Intel®Core™ Ultra et, en option, d'un 13e processeur de jeu haute performance I9-13900H, avec Turbo Boost atteignant jusqu'à 5,4 GHz. Associé à 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de SSD, il prend en charge deux SO-DIMM pour l'extension. Il est également doté d'un réseau sans fil WiFi6E et d'une sortie universelle Thunderbolt 4 à grande vitesse. Il comprend également une interface Oculink qui permet d'étendre la connectivité des cartes graphiques externes. Il est équipé d'un mini écran d'affichage, qui offre une surveillance en temps réel des informations de chargement. En outre, le MEGA MINI Gaming G1 est conçu avec un corps en métal avec des éclairages éblouissants, très attrayants pour les utilisateurs de jeux.

TECNO MEGA MINI M1 : la solution pour les ordinateurs de bureau en format de poche

Le TECNO MEGA MINI M1 est un cube petit mais puissant de seulement 0,38 L et 445 g. Il est doté d'une coque en aluminium métallisée de première qualité et offre des performances élevées au service de votre bureau. Libérez jusqu'à 45 W de performance grâce au processeur Intel®Core™ de 13e génération pour plus de rapidité. Les capacités graphiques Intel@lris Xe permettent de créer des images époustouflantes et de décoder les multiples flux vidéo 4k. Le TECNO MEGA MINI M1 dispose de 16 Go de mémoire DDR4 et prend en charge les doubles SO-DIMM pour une extension jusqu'à 32 Go, ce qui se traduit par une amélioration significative des performances. Il offre également 13 ports pour des scénarios illimités et permet l'extension de plusieurs périphériques externes, ce qui améliore considérablement la polyvalence du produit.

