Tecnologia de Inteligência Digital: Alimentando a Criação de Valor e Remodelando o Setor dos Jogos

XANGAI, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Congresso de Entretenimento Digital da China de 2023 começou na quinta-feira junto com o ChinaJoy, o maior evento de jogos do país. Lu Xiaoyin, Co-CEO e Presidente da Perfect World Co., Ltd, bem como CEO da Perfect World Games, esteve entre os estimados convidados presentes.

Durante seu discurso de abertura, Lu enfatizou o rápido desenvolvimento do setor dos jogos chinês, que se beneficiou muito das estratégias de "digitalização" do país. Ele destacou que o setor desempenha um papel crucial na promoção da digitalização em vários setores, incluindo a capacitação da economia real, a promoção da inovação tecnológica e a preservação do patrimônio cultural.

Lu elogiou os jogos chineses por sua excepcional capacidade de incorporar a essência da cultura chinesa, oferecendo muita inspiração para o desenvolvimento de jogos. Alinhada com essa abordagem, a Perfect World integra elementos do patrimônio cultural da China em seus jogos. Por exemplo, a empresa incorporou habilmente o bordado de Suzhou, um patrimônio cultural intangível da China, em seu jogo móvel "Tower of Fantasy", e apresentou a beleza da ópera tradicional chinesa Huangmei em outro jogo móvel, "Zhuxian".

Lu destacou a conexão inseparável entre a tecnologia e o setor dos jogos. Mais especificamente, ele enfatizou o papel fundamental das tecnologias de inteligência digital, como a IA gerativa, na otimização dos métodos de criação e produção de conteúdo de jogos.

A Perfect World reconheceu o potencial da IA há vários anos e deu passos significativos ao estabelecer um centro de IA. Este centro serve como uma plataforma para aplicar IA em diferentes cadeias de produção, incluindo a criação de NPC, modelagem, pintura e desenvolvimento de histórias.

O setor dos jogos é impulsionado por tecnologias como a realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial, que injetam vitalidade em muitos setores da economia. A Perfect World colaborou com governos locais e pontos panorâmicos para incorporar cenários digitais no turismo e oferecer aos turistas uma experiência cativante.

Lu enfatizou que a Perfect World é uma empresa orientada para P&D, com produtos de alta qualidade que atuam como a pedra angular do crescimento da empresa. A empresa se concentra em duas categorias principais: "MMO +" e "card+". Por um lado, atualiza gêneros clássicos do MMORPG, apresentando jogos móveis como "New Swordsman", "World of Jade Dynasty", "Fantasy New Jade Dynasty" e "Perfect New World". Por outro lado, cria jogos de diferentes gêneros, como "One Punch Man: World", "Persona 5: the Phantom X" e "Kai-Ri-Sei Million Arthur: Ring".

Além disso, a Perfect World busca ativamente a distribuição de seus jogos no exterior, sendo que o "Tower of Fantasy" alcançou um sucesso notável desde seu lançamento em agosto de 2022 e, em breve, será lançado no PlayStation.

