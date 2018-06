Tecnologias bifaciais de alta eficiência do tipo N da Jolywood recebem louvores da SPIC na SNEC 2018

Os destaques da exposição da Jolywood na SNEC incluem sua célula solar TOPCON bifacial monocristalina do tipo N, módulo com backsheet de vidro transparente bifacial do tipo N, sistema associado de alumínio para módulos bifaciais e módulo flexível de IA sem vidro com tecnologia IBC, junto com novos produtos de energia para residências. O vice-gerente geral da SPIC, Xia Zhong, visitou o estande da Jolywood e ficou impressionado com o que viu, especificamente com a promoção da empresa de paridade da rede elétrica com suas células solares bifaciais monocristalinas do tipo N, o que é de grande importância para a China e para o mundo. Ele também expressou sua entusiástica expectativa com o empreendimento da Jolywood no emergente setor de energia verde para residências, que trará muitas oportunidades e benefícios à população rural da China.

O presidente do conselho da Jolywood, Lin Jianwei, disse: "Nos sentimos honrados por receber tais louvores efusivos de Xia Zhong por nossos novos produtos e por nossa estratégia prospectiva de crescimento no setor residencial. A SPIC é líder em geração de energia e seu apoio a nossos esforços é um grande testemunho da qualidade de nossos produtos e dos empregados inovadores da Jolywood que trabalharam para desenvolvê-los".

"Nosso sistema associado ao alumínio de alta reflexão de módulos bifaciais é o herói desconhecido da linha de produtos da Jolywood", disse Lin. "Eles oferecem uma grande variedade de vantagens; são leves, de alta intensidade, alta reflexão, têm alta dissipação de calor, são autolimpantes, resistentes a vento e neve e são duradouros. Eles podem reduzir os custos da usina de energia solar bifacial e aumentar o valor de sua produção".

Em maio, a Jolywood formou uma parceria com a HuangHe HydroPower Development Co.,Ltd, subsidiária da SPIC, para desenvolver produtos para o novo mercado de energia da China. E a HuangHe HydroPower irá comprar células e módulos solares da Jolywood até 5 GW. Através dessa parceria, a Jolywood irá promover a rápida aplicação de produtos de alta eficiência e alta confiabilidade e se esforçar pela rápida realização da paridade da rede elétrica fotovoltaica.

A eficiência da produção em massa das células solares N-PERT, usada no projeto de cooperação da Jolywood com a SPIC, atingiu 21,7%, enquanto a da nova célula solar TOPCON subiu 0,9% em comparação com a N-PERT. Até o final do ano, ela pode ser aumentada ainda mais em 0,4% para 23%. A tecnologia bifacial do tipo N irá aumentar a geração de energia, em geral, em mais de 17%, em comparação com a tecnologia de lado único do tipo P. Enquanto isso, o módulo com backsheet de vidro transparente bifacial do tipo N desfruta uma potência frontal de até 400 W e sua potência completa máxima irá exceder 480 W. O módulo também usa backsheet TPT transparente desenvolvido pela Jolywood e pela DuPont. Além disso, a Jolywood fez o upgrade da tecnologia transparente e fabricou um produto de backsheet transparente de alta reflexão do tipo rede elétrica, que já foi patenteado.

Sobre a Jolywood

A Jolywood (Taizhou) Solar Technology, subsidiária de tecnologia fotoelétrica inteiramente controlada pela Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., se dedica à pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização de células solares, energia solar, silício e serviços de consultoria técnica. A empresa vem acumulando novas tecnologias desde sua fundação e requereu mais de 60 patentes até hoje, com 23 delas tendo sido concedidas. Fundada em 2008, a Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. é a maior fabricante profissional do mundo de backsheet fotovoltaica, com uma capacidade de produção anual de mais de 100 milhões de metros. A empresa também lidera o setor de energia solar global com 2,1 GW em capacidade de produção de células solares bifaciais do tipo N.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705807/Jolywood_N_type_solar_cells_PT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705808/Jolywood_TOPCON_PT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705809/Jolywood_backsheet_series_PT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705810/Jolywood_bifacial_solar_modules_PT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/705811/Jolywood_SPIC_PT.jpg

FONTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

SOURCE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.