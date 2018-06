Au SNEC 2018, les technologies bifaces de type N à haut rendement de Jolywood ont reçu les éloges de SPIC

Parmi les produits présentés par Jolywood au SNEC figurent sa cellule solaire biface monocristalline de type N TOPCON, son module biface de couche arrière de type N transparent comme du verre, son système partenaire en aluminium pour les modules bifaces et son module flexible IA sans verre doté de la technologie IBC, ainsi que de nouveaux produits énergétiques pour la maison. Xia Zhong, le directeur général adjoint de SPIC, a visité le stand de Jolywood et a été impressionné par ce qu'il a vu, en particulier la promotion par l'entreprise de la parité réseau avec des cellules solaires bifaces monocristallines de type N, qui sont d'une grande importance pour la Chine et le monde entier. Il s'est également dit très impatient de voir Jolywood entrer dans le jeune secteur de l'énergie verte pour la maison, lequel offrira de nombreuses opportunités et beaucoup d'atouts pour les personnes qui vivent en milieu rural en Chine.

Pour Lin Jianwei, président de Jolywood : « Nous sommes honorés de recevoir les éloges appuyés de M. Xia pour nos nouveaux produits et pour notre stratégie tournée vers l'avenir visant la croissance dans le secteur résidentiel. SPIC est un leader dans la production d'électricité, et le fait qu'il soutient nos efforts témoigne clairement de la qualité de nos produits et du sens de l'innovation des collaborateurs de Jolywood qui y ont travaillé. »

« Notre système partenaire en aluminium à haut pouvoir réfléchissant pour les modules bifaces est le héros méconnu de la gamme des produits Jolywood », ajoute Lin. « Ils offrent toute une série d'avantages ; ils sont légers, à haute intensité, à haut pouvoir réfléchissant ; ils offrent une haute dissipation thermique ; ils sont autonettoyants, résistent au vent et à la neige, et durent longtemps. Ils permettent de réduire le coût d'une centrale hélioélectrique biface et d'accroître sa valeur de rendement. »

En mai, Jolywood a créé un partenariat avec HuangHe HydroPower Development Co.,Ltd, une filiale de SPIC, visant la mise au point de produits destinés au nouveau marché de l'énergie en Chine, et HuangHe HydroPower achètera des cellules solaires et des modules Jolywood pour une production pouvant atteindre 5 GW. Grâce à ce partenariat, Jolywood encouragera l'application rapide de produits à haut rendement et à haute fiabilité, et elle s'attachera à la réalisation rapide de la parité réseau PV.

L'efficience de la production en masse des cellules solaires N-PERT utilisées pour le projet de coopération de Jolywood avec SPIC a atteint 21,7 %, tandis que celle de la nouvelle cellule solaire TOPCON a augmenté de 0,9 % par rapport à N-PERT. D'ici à la fin de l'année, elle pourra connaître une nouvelle augmentation de 0,4 % pour atteindre 23 %. Le technologie biface de type N permettra d'accroître la production globale d'électricité de plus de 17 % par rapport à la technologie monoface de type P. Dans le même temps, le module biface de couche arrière de type N transparent comme du verre proposé par la société offre une puissance nominale pouvant atteindre 400 W, et sa puissance totale maximale dépassera 480 W. Le module utilise également la couche arrière TPT transparente mise au point par Jolywood et DuPont. En outre, Jolywood a modernisé la technologie transparente et élaboré un produit de couche arrière transparent à haut pouvoir réfléchissant de type réseau, lequel a déjà été breveté.

À propos de Jolywood

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, une filiale de technologie photoélectrique détenue à 100 % par Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., travaille à la recherche et au développement, à la production et au marketing de cellules solaires, d'énergie solaire, de silicium et de services de conseil technique. La société a accumulé de nouvelles technologies depuis sa création, et elle a déposé plus de 60 demandes de brevet jusqu'à présent, dont 23 ont été accueillie. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. est le plus grand fabricant professionnel de panneaux arrière PV dans le monde, avec une capacité annuelle de production de plus de 100 millions de mètres. La société est également à la pointe du secteur mondial de l'énergie solaire avec 2,1 GW en capacité de fabrication de cellules solaires bifaces de type N.

