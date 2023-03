TeDan Surgical Innovations franchit l'Atlantique avec le lancement de TeDan Surgical Innovations GmbH

SUGAR LAND, Texas, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- TeDan Surgical Innovations, Inc. (TSI), leader mondial des systèmes d'accès chirurgical, est fière d'annoncer le lancement de TeDan Surgical Innovations GmbH (TSI GmbH), une nouvelle entité commerciale légale basée en Allemagne, en réponse à la demande croissante et à l'expansion de ses activités dans la région européenne. TSI GmbH sera le siège social de TSI pour la région EMOA, avec à sa tête son nouveau directeur général, Markus Lanski, qui rejoint l'équipe fort d'une grande connaissance du secteur après avoir été directeur général et responsable marketing des ventes chez Realists Training Technologies GmbH.

« Cette nouvelle structure commerciale instaure une structure régionale au leadership éprouvé, dotée d'une solide expérience en chirurgie du rachis et en neurochirurgie, afin de faire progresser notre stratégie dans le cadre de la mondialisation et de l'expansion de nos activités, a déclaré Ed Asturias, vice-président du développement commercial de TSI. Je suis convaincu que les antécédents éprouvés de Markus en matière de constitution d'équipes solides et efficaces ainsi que son engagement envers notre vision nous aideront à continuer à renforcer notre compréhension du marché et notre soutien à la clientèle dans la région européenne et au-delà. »

Le lancement de TSI GmbH fait suite à la récente expansion internationale de TSI et à son potentiel de croissance dans la région européenne. TSI GmbH a été créée avec pour mission de renforcer l'intimité du marché ainsi que le soutien et le développement de ses partenaires commerciaux dans la région. Elle servira également de moteur de développement commercial pour les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe TeDan et de pouvoir diriger TSI GmbH, a confié Markus Lanski, directeur général de TSI GmbH. TeDan est une entreprise en plein essor, fortement engagée dans l'innovation et l'amélioration des résultats pour les patients. Je suis impatient de contribuer à la croissance de la marque TeDan dans la région EMOA. »

À propos de TeDan Surgical Innovations

TSI est un leader mondial dans le domaine des systèmes d'accès chirurgical, spécialisé dans la chirurgie rachidienne, neurologique, orthopédique et cardiothoracique. Depuis plus de 15 ans, TSI est à la pointe de l'innovation en matière d'accès chirurgical et d'instrumentation, reconnue par les leaders mondiaux du secteur, les établissements d'enseignement et les cliniciens leaders d'opinion du monde entier. Les fondateurs de la société, qui cumulent plus de 75 ans d'expérience sur le marché, ont mené des initiatives fructueuses qui se sont traduites par des activités rentables.

Pour plus d'informations :

www.tedansurgical.com

Contact pour les médias :

TÉLÉPHONE : 713-726-0886

E-MAIL : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/972648/TSI_Primary_Logo.jpg

SOURCE TeDan Surgical Innovations