TEDCO 為服務不足的企業家舉辦科技展會

馬里蘭州哥倫比亞2022年9月8日 /美通社/ -- 活動地點:The Hotel at the University of Maryland, 7777 Baltimore Ave, College Park, MD 20740

活動:馬里蘭州科技公司的經濟引擎 TEDCO 將於 2022 年 9 月 12 日上午 9:00 在馬里蘭大學酒店舉辦免費科技交易會。TEDCO 打造了旨在將任何行業的企業家和小企業東主聯繫的展會,從馬里蘭州服務欠缺的社區到科技公司、資源、培訓和人際網絡構建機會,以發展他們的業務。美國參議院小企業與創業委員會主席卡登 (Ben Cardin, D-MD) 與 TEDCO 密切合作,共同籌辦展會,他將發表主題演講。免費參加;參與者可以在此處了解更多資訊及報名。

美國小企業管理局 (SBA) 大西洋中部地區管理員 John Fleming 將介紹 SBA 以及為該地區的小企業提供的資源。TEDCO 行政總裁 Troy LeMaile-Stovall 將主持科技展會。

原因:TEDCO 致力為希望擴大其足跡及增加未來銷售的小企業提供來自 Google、Meta、TikTok、Square、Microsoft、eBay、PayPal、Amazon Web Services、Amazon 和其他即將宣佈的公司等主要科技公司的資源。展會將讓公司了解專業發展培訓、網上銷售平台、廣告科技、雲端服務等。鼓勵傳統上在創業生態系統服務不足的女性和多元的初創企業創辦人和企業東主參加,並與他們的人際網絡分享免費交易會的資訊。

參與對象:馬里蘭州擁有遍佈全州的 400,000 多家由女性和少數族裔擁有的小型企業。TEDCO 和參議員卡登共同努力,確保這些才華橫溢但往往得不到充足服務的企業家,能夠獲得領先科技公司提供的重要資源,為其提供更多成長和繁榮的機會。

時間及地點:2022 年 9 月 12 日(星期一),The Hotel at the University of Maryland, 7777 Baltimore Ave, College Park, MD 20740。

上午 9:00:歐式早餐/建立人脈網絡

上午 9:40:TEDCO Troy LeMaile-Stovall 致歡迎辭

美國小企業管理局 John F. Fleming 致辭

主題演講:美國參議院小企業與創業委員會卡登 (Ben Cardin)

上午 10:15 至中午 12:00:展廳及參展商培訓研討會

中午 12 時至下午 1 時:午餐/建立人脈網絡

下午 1:00 至下午 2:00:展廳及參展商培訓研討會

TEDCO 是馬里蘭州的科技開發公司,透過培育共融的創業創新生態系統來促進經濟賦能增長。TEDCO 在馬里蘭州識別、投資及幫助基於科技和生命科學公司的發展。詳情請瀏覽 www.tedcomd.com。

