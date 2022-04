Tejas Networks annonce l'acquisition de Saankhya Labs (P) Ltd. dans le but d'améliorer son offre de produits sans fil

BANGALORE, Inde, 1 April 2022 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE : 540595) (NSE : TEJASNET) a annoncé aujourd'hui avoir signé les accords définitifs pour acquérir 64,40 % des actions de Saankhya Labs Private Ltd. Bangalore (« Saankhya ») pour un montant de 283,94 crores INR en espèces. L'acquisition initiale des actions Saankhya devrait être conclue dans les 90 prochains jours. Tejas Networks a également l'intention, une fois tous les consentements et approbations nécessaires obtenus, de procéder à l'acquisition des 35,60 % des actions restantes par le biais d'un processus de fusion ou d'une acquisition secondaire.

Saankhya a été fondée en 2007 par des entrepreneurs du secteur de la technologie forts d'une expérience internationale, et la société a développé une large gamme de systèmes et de semiconducteurs destinés au cellulaire sans fil, aux radios de diffusion et aux bornes de terre de communication satellite, qui sont déployés par ses clients en Inde et sur les marchés internationaux. Avec son riche portfolio de propriétés intellectuelles et 73 brevets internationaux (41 accordés, 32 déposés), Saankhya est un pionnier dans la construction de radios logicielles (SDR), d'autant que la société dispose de ses propres ensembles de puces SDR. Saankhya peut compter sur une équipe solide de plus de 250 ingénieurs et sur leur expertise approfondie en matière de systèmes de communication sans fil et de conception de semiconducteurs sans unité de fabrication.

M. Sanjay Nayak, PDG de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes dévoués à notre projet de créer en Inde une entreprise internationale d'équipement de télécommunication qui proposerait une gamme complète de produits et solutions exceptionnels reposant sur les dernières technologies et tenant compte des besoins de nos clients. Cette acquisition démontre notre engagement continu à élargir notre offre de produits sans fil pour répondre aux demandes de ce marché en pleine croissance. Les produits de Saankhya viendront compléter notre gamme existante de produits de Radio Access Network (RAN) 4G/5G et ils nous permettront de bien nous positionner pour saisir les opportunités qui émergent dans le domaine de l'O-RAN et du broadcast 5G. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe très talentueuse et expérimentée de Saankhya, et de bénéficier de leur intelligence et de leur expertise dans le domaine du sans fil et de la conception de semiconducteurs. Cette acquisition devrait nous permettre d'accélérer notre plan d'action afin de créer une gamme complète de produits de télécommunication de grande qualité, fiables et sécurisés. »

M. Parag Naik, cofondateur et PDG de Saankhya Labs, a déclaré : « Nous sommes ravis d'intégrer Tejas Networks, le leader indien de l'équipement de télécommunication. Grâce à Tejas Networks, nous disposons d'une plateforme solide pour développer la commercialisation de nos produits et technologies sans fil en Inde ainsi que sur les marchés internationaux. Nos clients et partenaires bénéficieront également d'un éventail de produits plus large et d'un plan d'action accéléré pour nos produits. Cette fusion nous permet de mettre en œuvre le projet de l'équipe fondatrice de Saankhya, c'est-à-dire de bâtir une entreprise technologique de classe mondiale en Inde. »

ONE Media 3.0, LLC (« ONE Media »), qui est le principal actionnaire de Saankhya, vendra la majorité de ses actions Saankhya et, après la fusion, conservera une participation minoritaire dans le capital de Tejas. M. Mark Aitken, président de ONE Media, a déclaré : « Notre étroite relation avec Saankhya s'est avérée essentielle pour faire progresser notre entreprise dans le monde du broadcast de nouvelle génération. Saankhya fournit des produits, des technologies et des solutions hors pair, en couvrant les domaines de la communication et des semiconducteurs. De la conception de téléphones mobiles à celle des broadcast radio heads (BRH), efficaces et peu coûteuses, permettant des réseaux à fréquence unique, ses contributions se sont révélées d'une importance stratégique pour nous. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration commerciale et technologique avec Tejas Networks, dans des domaines d'opportunités tels que les infrastructures de diffusion 5G pour les cellulaires. »

À propos de Tejas Networks Limited

Tejas Networks conçoit, développe et commercialise des produits pour le réseau terrestre et sans fil de haute performance à des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, des services publics, et des organismes de défense et gouvernementaux dans plus de 75 pays. Les produits Tejas utilisent une architecture matérielle programmable et à définition logicielle avec une base de code logiciel commune qui permet la mise à niveau fluide des nouvelles fonctionnalités et des normes technologiques.

Pour plus d'informations, visitez le site de Tejas Networks à l'adresse suivante http://www.tejasnetworks.com ou contactez :

Contact investisseurs :

[email protected]

À propos de Saankhya Labs (Private) Limited

Saankhya Labs est une société disruptive de la 5G avec une large expertise en matière de systèmes de communication sans fil et de semiconducteurs. Saankhya propose une large gamme de semiconducteurs de communication et de solutions pour les applications de broadcast 5G NR et de communication satellite. Grâce à plusieurs brevets technologiques internationaux et à une expertise unique « de la puce jusqu'au système », Saankhya propose, entre autres, la première radio logicielle de production au monde, des solutions O-RAN de nouvelle génération pour les réseaux 5G, des solutions de systèmes sur puce multistandard directs à la diffusion mobile et des produits satellites destinés à l'Internet des objets (IoT). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.saankhyalabs.com .

Contact presse :

M. Santosh Keshavan :

[email protected]

Tejas Networks

SOURCE Tejas Networks Limited