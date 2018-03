TEKLYNX Annonce la Sortie de la Version 2018 de ses Logiciels, Destinés À Améliorer L'éfficacité, La Précision et L'automatisation de L'étiquetage

Selon une étude récente réalisée par TEKLYNX, un pourcentage impressionnant d'utilisateurs de logiciels d'étiquetage de codes-barres a indiqué qu'il était possible d'améliorer l'efficacité, la précision et l'automatisation de l'étiquetage.

45% des utilisateurs n'ont pas d'environnement d'étiquetage standardisé

60% des utilisateurs affirment que des étapes manuelles dans leur processus d'étiquetage pourraient être éliminées par de l'automatisation d'impression

70% des utilisateurs passent plus de 30 secondes à générer un seul ordre d'impression

Thierry Mauger, Président de TEKLYNX, a déclaré : « Les entreprises, quelle que soit leur taille, cherchent à réussir dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel. La production industrielle d'aujourd'hui exige donc fiabilité, stabilité et facilité d'utilisation. C'est ce qui nous a motivés dans le développement des solutions 2018 pour mieux répondre aux demandes de nos clients. »

Les solutions logicielles 2018 de TEKLYNX offrent une compatibilité avec Windows 10 et Windows serveur 2016. Les nouveautés les plus significatives sont :

CODESOFT et LABELVIEW 2018 :

Assistant de création de code-barres GS1 mis à jour avec fonction de recherche supplémentaire, permettant la continuité de la conformité GS1

Refonte complète des bases pour un étiquetage plus ingénieux, plus rapide et plus efficace

Nouvelle interface utilisateur

Outil de création de formules amélioré

Ajout et mise à jour de pilotes natifs offrant une impression WYSIWYG toujours plus performante

Fonctionnalités ingénieuses facilitant la visualisation et l'utilisation des variables

Les couleurs peuvent désormais être définies au format CMJN, permettant une impression couleur extrêmement précise

SENTINEL 2018 :

Une interface utilisateur plus flexible pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise à tous les niveaux

Les utilisateurs peuvent désormais définir des niveaux de priorité pour les ordres d'impression

Les utilisateurs peuvent également définir un répertoire d'étiquettes pour chaque sentinelle, ce qui permet de desservir une entreprise décentralisée depuis un emplacement centralisé

L'interface et la documentation sont désormais disponibles en espagnol

En plus d'améliorations riches en fonctionnalités, les solutions 2018 de TEKLYNX marquent un tournant dans l'étiquetage car la refonte complète de leurs bases ouvre la voie à de futures innovations.

Alex Guderzo, Vice-Président de TEKLYNX, a déclaré « Notre approche innovante du développement de produits est à la fois réfléchie et pragmatique. Nous avons grandement investi dans la recherche, afin que nos solutions apportent un bénéfice aux utilisateurs non seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir. »

TEKLYNX offre des solutions répondant aux besoins d'entreprise de tout type et de toute taille, destinées à évoluer avec l'entreprise au fil du temps. Aujourd'hui, TEKLYNX est le seul fournisseur de solutions d'étiquetage de codes-barres à offrir des licences en abonnement, rendant nos logiciels accessibles à moindre coût. En savoir plus sur le site teklynx.com.

Note : Le support technique des logiciels TEKLYNX 2012 cessera au 31 décembre 2018.

À propos de TEKLYNX International

Présent en Amérique Latine, en Chine, aux États-Unis, en Europe, au Japon et à Singapour, TEKLYNX International est le leader mondial des logiciels et solutions d'étiquetage codes-barres et RFID. Innovant sans cesse dans l'industrie depuis plus de 30 ans, TEKLYNX aide les entreprises à opérer efficacement et sans encombre, en mettant en œuvre des solutions d'étiquetage qui optimisent les processus tout en restant à la pointe de la conformité industrielle et des nouvelles réglementations. TEKLYNX est reconnu à travers le monde pour son service client, et offre des options d'achat flexibles, un support et un service inégalés ainsi qu'une offre produit cohérente qui accompagne les entreprises dans leur croissance. Plus de 630,000 entreprises dans plus de 120 pays se tournent vers les solutions logicielles intégrées de TEKLYNX pour assurer leur succès. Pour en savoir plus : teklynx.com, LinkedIn, Twitter @Teklynx, et Facebook.com/TEKLYNXInternational ou contactez TEKLYNX dans votre région.

