TEKLYNX Annuncia la Versione 2018 delle Soluzioni Software di Etichettatura con Codici a Barre Progettate per Migliorare L'efficienza, L'accuratezza e L'automazione Dell'etichettatura

Secondo un recente sondaggio di TEKLYNX, una percentuale schiacciante di utenti finali dei software di etichettatura con codici a barre ha indicato un'opportunità di migliorare l'efficienza, l'accuratezza e l'automazione dell'etichettatura.

Il 45% degli utenti finali non hanno un ambiente di etichettatura standardizzata

Il 60% degli utenti finali ha affermato di avere passaggi manuali nel suo processo di stampa delle etichette che potrebbero essere eliminati con l'uso dell'automazione di stampa delle etichette

Il 70% degli utenti finali spendono più di 30 secondi nella generazione di una singola richiesta di stampa

"L'ambiente di produzione attuale richiede affidabilità, stabilità e facilità d'uso poiché le aziende di tutte le dimensioni puntano al successo in un mercato globale sempre più competitivo", afferma il Direttore delle vendite di TEKLYNX Sergio Russo. "È la forza motrice alla base del lancio del prodotto 2018 di TEKLYNX, dato che presentiamo le nostre soluzioni di etichettatura con codici a barre più intuitive e ricche di funzionalità disponibili per meglio soddisfare le crescenti esigenze dei nostri clienti".

Le soluzioni software di etichettatura con codici a barre 2018 di TEKLYNX offrono compatibilità con Windows 10 e Windows Server 2016. Alcune funzionalità aggiuntive in base all'offerta di prodotto includono:

CODESOFT e LABELVIEW 2018:

Aggiornamento della procedura guidata per la creazione di codici a barre GS1 con aggiunta della funzione di ricerca, che consente una continua conformità GS1

Le basi della piattaforma sono state completamente aggiornate per offrire alle aziende un'etichettatura più intelligente, una stampa più veloce e una gestione più efficace

Interfaccia utente rinnovata e più facile da comprendere e utilizzare

Lo strumento avanzato per la creazione di formule rende la scrittura delle formule più facile e veloce che mai

Driver nativi aggiunti e aggiornati per una facile installazione e un'esperienza di stampa WYSIWYG (What You See Is What You Get) senza interruzioni (disponibile anche in LABEL MATRIX 2018)

Le interazioni intelligenti rendono le variabili migliorate più facili da vedere e usare

Ora i colori possono essere definiti nel formato CMYK, con una conseguente stampa a colori più accurata

SENTINEL 2018:

L'interfaccia utente offre una maggiore flessibilità per meglio supportare le esigenze a livello di organizzazione

Gli utenti possono ora impostare i livelli di priorità per job di stampa

Gli utenti possono ora specificare una directory per le etichette per ciascuna sentinella, rendendolo più adatto a servire un'azienda decentralizzata da una posizione centralizzata

L'interfaccia e la documentazione è ora disponibile in spagnolo

Oltre ai miglioramenti basati sugli utenti finali, ricchi di funzionalità, il lancio del prodotto 2018 di TEKLYNX è storico perché diverse delle sue piattaforme di prodotto sono state completamente aggiornate, aprendo la strada a future innovazioni nell'etichettatura con codici a barre. "Il nostro approccio allo sviluppo e all'innovazione di prodotti è ponderato e pragmatico", commenta il Vice Presidente di TEKLYNX Alex Guderzo. "Abbiamo investito notevolmente nello sviluppo di prodotti per arrivare a soluzioni di etichettatura con codici a barre che non avvantaggeranno gli utenti finali solo nel presente, ma anche in futuro".

Clicca qui per scaricare una demo gratuita di 30 giorni di CODESOFT, LABELVIEW, LABEL MATRIX, SENTINEL o LABEL ARCHIVE 2018 di TEKLYNX.

Per maggiori dettagli sulle novità dei prodotti 2018 di TEKLYNX, clicca qui: TEKLYNX 2018 – Novità.

TEKLYNX offre soluzioni a più livelli per soddisfare le esigenze delle aziende di tutte le dimensioni e settori e progettate unicamente per crescere insieme alle aziende nel tempo. Oggi, TEKLYNX è l'unico fornitore di soluzioni di etichettatura con codici a barre a offrire licenze in abbonamento, il che consente alle aziende di iniziare a usare TEKLYNX a un basso costo di partenza. Maggiori informazioni sul sito teklynx.com.

Nota: dal 31 dicembre 2018 il supporto per i prodotti 2012 di TEKLYNX 2012 non sarà più disponibile.

Info su TEKLYNX International

TEKLYNX International è la società leader a livello mondiale nello sviluppo di soluzioni software per l'etichettatura RFID e con codici a barre e nella fornitura di soluzioni. Un innovatore del settore da oltre 30 anni, TEKLYNX aiuta le aziende a operare in modo efficiente e regolare implementando soluzioni di etichettatura che ottimizzano le operazioni, restando all'avanguardia in termini di conformità e normative emergenti specifiche di un settore. TEKLYNX gode di fama mondiale per il suo servizio di assistenza clienti, offrendo opzioni di acquisto flessibili, assistenza e supporto senza precedenti e un'offerta completa di prodotti che cresce con le aziende nel corso del tempo. Con operazioni negli Stati Uniti, in Europa, Giappone, America Latina, Cina e Singapore, più di 630.000 aziende in oltre 120 Paesi scelgono le soluzioni software integrate di TEKLYNX per il loro standard di successo. Per saperne di più visitare il sito teklynx.com, LinkedIn, Twitter @Teklynx e Facebook.com/TEKLYNXInternational o contattare TEKLYNX nella propria regione.

