TEKLYNX lance TEKLYNX CENTRAL 7.0, la solution de gestion d'étiquettes d'entreprise perfectionnée

AUCH, France, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, connu mondialement pour ses solutions logicielles d'étiquetage de codes-barres, a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle version de son système de gestion d'étiquettes d'entreprise, TEKLYNX CENTRAL 7.0. Conçue pour optimiser et standardiser l'étiquetage, cette solution permet aux entreprises de gérer la conception, l'approbation, l'automatisation de l'impression et le reporting des étiquettes dans toute leur activité à partir d'un seul et même endroit.

TEKLYNX CENTRAL est pensé pour répondre aux exigences d'étiquetage complexes et s'intégrer aux systèmes ERP sur site ou hébergés dans le cloud afin de simplifier au maximum la tâche des utilisateurs d'impression. Son interface d'impression reposant sur un navigateur, dont l'accès se fait via des identifiants sécurisés, dispense toute installation de poste de travail individuel et permet l'impression d'étiquettes à la demande, où que ce soit dans le monde.

TEKLYNX CENTRAL 7.0 offre de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour aider les entreprises à augmenter leur efficacité opérationnelle et à rationaliser les processus d'impression d'étiquettes :

Fonctionnalités d'impression améliorées : Impression au format PDF et impression d'étiquettes multi-pages via le cloud vers des postes d'impression locaux.

Mise à l'échelle automatique du serveur : Mise à l'échelle automatique des capacités du serveur en fonction de l'utilisation afin de maintenir des performances et une stabilité optimales du logiciel.

Améliorations de la recherche : Optimisation des résultats de la recherche de fichiers d'étiquettes pour trouver rapidement les bonnes étiquettes à imprimer.

Sauvegarde automatique : Sauvegarde automatique des brouillons d'étiquettes en local si la connexion au serveur est interrompue, de sorte qu'aucun travail ne soit perdu.

Commentaires de réimpression : Option administrative permettant d'exiger un commentaire lorsqu'une réimpression d'étiquette est effectuée pour un audit trail plus détaillé.

Ajustement facile des marges : Modification des marges horizontales et verticales des étiquettes directement à partir de l'interface d'impression pour une impression précise.

« Nous sommes ravis de dévoiler les améliorations offertes par TEKLYNX CENTRAL 7.0 et nous sommes fiers de perfectionner continuellement nos solutions logicielles en fonction des besoins des clients, des normes de l'industrie et des progrès technologiques », a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « TEKLYNX CENTRAL 7.0 aide les entreprises à simplifier l'impression d'étiquettes tout au long de leur chaîne logistique et à s'adapter plus facilement au changement. »

Demandez une démo de TEKLYNX CENTRAL 7.0 pour découvrir comment la gestion d'étiquettes d'entreprise peut profiter à votre entreprise.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide la chaîne logistique à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits de conception d'étiquettes de codes-barres et RFID intégrés de TEKLYNX et aux personnes qui sont derrière ses solutions pour rendre les opérations d'étiquetage de codes-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes aux normes de leur secteur. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à ses logiciels fiables et son support client supérieur. Pour en savoir plus sur la façon dont la communauté TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, veuillez consulter le site teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

