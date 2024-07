TEKLYNX 2024-Produkte bieten kundenorientierte Verbesserungen für mehr Benutzerfreundlichkeit und Effizienz

AUCH, Frankreich, 11. Juli 2024 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, weltweit bekannt dafür, Unternehmen mit seiner Etikettierungssoftware und seinem branchenführenden Kundensupport zu besseren Barcodes zu verhelfen, gab heute die Verfügbarkeit von LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL und LABEL ARCHIVE 2024 bekannt.

Die TEKLYNX 2024-Lösungen bieten kundenorientierte Produktverbesserungen und sorgen für eine bessere Benutzererfahrung und effizientere Etikettiervorgänge.

Barcode label design and enterprise label management software solutions.

Mit den Neuerungen der TEKLYNX 2024-Etikettendesignlösungen können Sie unter anderem folgende Funktionen nutzen:

-basierten Geschäftssystemen auf Cloud-verbundenen Druckern, wie Zebra oder SATO, drucken. Über einen Klick auf eine Schaltfläche in der Software können Sie ganz einfach die Verlängerung von Abonnementlizenzen anfordern.

Eine Netzwerklizenz freigeben, indem Sie Administratoren erlauben, inaktive Benutzer zu entfernen.

Einen sekundären Netzwerklizenzpfad für den Fall definieren, dass der primäre Server nicht verfügbar ist.

HTTPS unterstützen, so dass die Datenübertragung verschlüsselt und gesichert ist.

Zu den Erweiterungen der TEKLYNX 2024-Unternehmenslösungen gehört die Möglichkeit:

Etiketten, Kommissionierlisten oder Lieferankündigungen per E-Mail gleichzeitig mit einem Druckauftrag versenden.

Den Druckprozess von Geschäftsvorgängen über REST-API-Anfragen verwalten.

Die Druckgeschwindigkeit optimieren, so dass alle Druckaufträge schnell gestartet werden, sogar beim Start des Systems.

Den Etikettenvergleich direkt auf dem Genehmigungsbildschirm anzeigen, um die vorgeschlagenen Etikettenänderungen zu sehen.

„Unser Engagement für unsere Kunden treibt uns zu ständigen Innovationen an", so Thierry Mauger, Präsident von TEKLYNX International. „Mit der Einführung unserer 2024-Produkte helfen wir Herstellern und Unternehmen jeder Größe, intelligenter, schneller und sicherer zu etikettieren. Wir freuen uns über die positiven Auswirkungen, die unsere Lösungen auf die globale Lieferkette haben werden."

Erfahren Sie mehr über die TEKLYNX 2024-Lösungen unter teklynx.com.

INFORMATIONEN ZU TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International sorgt für besser funktionierende Lieferketten. Heute vertrauen mehr als 750.000 Unternehmen in über 170 Ländern den integrierten Barcode- und RFID-Etikettendesignprodukten von TEKLYNX und den Menschen, die hinter den Lösungen stehen, um Barcode-Etikettierungsvorgänge effizient, genau, sicher und industriekonform zu gestalten. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist TEKLYNX aufgrund seiner zuverlässigen Software und seines erstklassigen Kundendienstes weltweit führend. Um mehr darüber zu erfahren, wie die TEKLYNX-Community Unternehmen aller Branchen weltweit unterstützt, besuchen Sie teklynx.com oder rufen Sie TEKLYNX in Ihrer Region an. Barcode Better™ mit TEKLYNX.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736243/4761561/TEKLYNX_International_Barcode.jpg