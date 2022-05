Teksański Instytut Arytmii Serca przy Centrum Medycznym St. David's będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji poświęconej zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci

EPLive 2022 to dwudniowa konferencja, w której udział wezmą wiodący światowi eksperci w dziedzinie elektrofizjologii serca.

AUSTIN, Teksas, 20 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- W dniach 2 i 3 czerwca 2022 r. Teksański Instytut Arytmii Serca (ang. Texas Cardiac Arrhythmia Institute - TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's będzie gospodarzem szóstego międzynarodowego sympozjum poświęconego zaburzeniom rytmu serca w złożonej postaci - EPLive 2022.

EPLive to intensywne, trwające dwa dni sympozjum skierowane do praktykujących kardiologów klinicznych, elektrofizjologów i kardiologów ogólnych, którzy są zainteresowani leczeniem zaburzeń rytmu serca w złożonej postaci, czyli stanów, w których serce bije nieregularnym lub nieprawidłowym rytmem. Podstawowym narzędziem szkoleniowym będzie analiza przypadków transmitowanych na żywo z nowo powstałego, nowoczesnego Centrum Elektrofizjologii przy Centrum Medycznym St. David's, opatrzona komentarzem ekspertów.

„Jesteśmy zaszczyceni, że możemy zorganizować naszą pierwszą konferencję na żywo w nowym, światowej klasy Centrum Elektrofizjologii, które posiada sześć pracowni elektrofizjologicznych wyposażonych w najnowsze technologie - powiedział dr Andrea Natale, członek Stowarzyszenia Zaburzeń Rytmu Serca, Amerykańskiego Kolegium Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kardiolog elektrofizjolog i dyrektor medyczny TCAI oraz dyrektor wydarzenia EPLive. - Analizując konkretne przypadki na żywo, możemy skuteczniej czynić postępy w rozwoju procedur i technologii leczenia arytmii w złożonej postaci, co pozwoli poprawić standard opieki nad pacjentami na całym świecie".

Arytmie serca wynikają z problemów w obrębie układu przewodzącego serca. Wiele arytmii serca leczy się za pomocą nowoczesnych zabiegów ablacji, które polegają na wypalaniu, zmrażaniu lub neutralizowaniu tych części mięśnia sercowego, w których nieprawidłowe impulsy elektryczne wywołują nieregularne bicie serca. EPLive ma na celu ułatwić uczestnikom dokładniejsze zapoznanie się z technikami stosowanymi w leczeniu arytmii przedsionkowej i komorowej, implantacji złożonych urządzeń i usuwaniu wadliwie działających urządzeń.

Wydarzenie EPLive obejmuje cztery bloki tematyczne: Ablacja w leczeniu migotania przedsionków (A Fib), Ablacja w leczeniu częstoskurczu komorowego (VT), Urządzenia oraz Nowe technologie. W ramach poszczególnych bloków odbędzie się analiza przypadków na żywo wraz z projekcją nagrań z TCAI oraz z wiodących ośrodków na świecie, takich jak: Arrhythmia Center CardioInfantil Foundation (Kolumbia), Bengaluru (Indie), Cleveland Clinic, Kansas City Heart Rhythm Institute, Mass General Hospital, MedStar Heart & Vascular Institute (Teksas), Methodist Hospital (Houston, Teksas), Monzino Cardiology Center (Włochy), Mt. Sinai Hospital (Nowy Jork), Northwell Health (Nowy Jork), Pacific Heart (Kalifornia), Penn Heart and Vascular Center, UCLA, University of Arkansas Medical Center, University of Chicago Medicine, University of Colorado School of Medicine, University of Pennsylvania, University of Texas Southwestern Medical Center, Vanderbilt University oraz Westside Regional Medical Center (Floryda).

Uwzględnione zostaną takie procedury, jak ablacja w leczeniu migotania przedsionków typu A oraz ablacja w leczeniu arytmii przedsionkowych wskutek migotania przedsionków typu A, ablacja w leczeniu częstoskurczów komorowych (endokardialna i epikardialna), zabiegi z zastosowanie balonu (krioterapia, Apama i terapia laserowa), implantacja urządzeń CRT, SQ ICD, usuwanie elektrod oraz wenoplastyka. Ponadto podczas EPLive będzie można zapoznać się z nowymi technologiami, których pionierami są lekarze z TCAI, takimi jak elektroporacja i bezołowiowa stymulacja dwukomorowa.

Podczas konferencji realizowane będą również następujące cele:

Przedstawienie i zastosowanie technik mapowania i ablacji w leczeniu arytmii przedsionkowych;

Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas ablacji w leczeniu migotania przedsionków;

Zapoznanie się z najnowszymi dowodami i wytycznymi odnośnie do postępowania w przypadku arytmii i leczenia za pomocą nowych technologii;

Stosowanie metod, które najlepiej wykorzystują nowe technologie w celu optymalizacji wyników klinicznych;

Identyfikowanie procesów, w ramach których można wykorzystać integrację nowych technologii i promować procedury bezpieczniejsze dla pacjenta;

Wskazanie procesów zmniejszających powikłania i zwiększających bezpieczeństwo pacjenta podczas usuwania elektrod.

Oprócz wystąpienia doktora Natale, podczas EPLive prezentacje przeprowadzą lekarze z TCAI, w tym współdyrektor wydarzenia, dr Amin Al-Ahmad, a także dr Shane Bailey, dr Mohamed Bassiouny, dr David Burkhardt, dr David Burkland, dr Robert Canby, dr Joseph Gallinghouse, dr Brian Greet, dr Eric M. Hoenicke, dr Rodney Horton, dr Patrick Hranitzky, dr Javier Sanchez, dr Kamala Tamirisa, dr Senthil Thambidorai, dr David Tschopp i dr Jason Zagrodzky.

Podczas konferencji lekarze będą mogli uzyskać maks. 14 godzin w ramach akredytacji American Medical Association (AMA) Physician's Recognition Award (PRA) Category 1 Credit™.

Na wydarzenie EPLive 2022 składa się również specjalny program szkoleniowy - EP Finishing School, który będzie realizowany w dniach 4 i 5 czerwca. Będzie to praktyczny kurs prowadzony na żywo, który łączy wszystkie najważniejsze aspekty programu szkoleniowego - szkolenie praktyczne, możliwości badawcze i materiały kliniczne - w obrębie jednej platformy i stwarza uczestnikom wyjątkową możliwość nauczenia się, jak podchodzić do różnych scenariuszy klinicznych. Uczestnicy szkolenia z zakresu elektrofizjologii zapoznają się z maks. 40 przypadkami analizowanymi przez czołowych światowych ekspertów, wraz z komentarzem opartym na aktualnych, popartych dowodami naukowymi strategiach postępowania, a także przygotują prezentację, w ramach której przedstawią określony przypadek i obronią go przed panelem ekspertów.

Teksański Instytut Arytmii Serca (TCAI) przy Centrum Medycznym St. David's jest jednym z wiodących na świecie ośrodków zajmujących się najnowszymi metodami korygowania arytmii. Na czele ośrodka stoi dr Natale, który jest liderem w zakresie rozwijania sposobów leczenia A Fib, prowadzi liczne badania kliniczne i uczestniczy w opracowywaniu nowych technologii i procedur.

Więcej informacji na stronie EP-Live.com.

KONTAKT: Matt Grilli lub Kat Griffith, ECPR [email protected] lub [email protected] nr tel. 630.800.9533 lub 512.797.4002

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center