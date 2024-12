Telecom Review Leaders' Summit : la première région 5G-A au monde met le cap sur l'ère de l'IA mobile

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le panel de la 18e édition du Telecom Review Leaders' Summit, intitulé « World First 5G-A Region Sets Sail », débute par un discours d'ouverture de Toni Eid, fondateur de Telecom Review Group et CEO de Trace Media International, et a été animé par Issam Eid, CMO pour l'Afrique, le Levant, le Royaume d'Arabie saoudite et le Qatar, Telecom Review Group.

La session s'est concentrée sur l'immense potentiel de la 5G-Advanced (5G-A), en particulier sa connectivité à faible latence et haut débit, ainsi que ses synergies avec l'IA.

La discussion a réuni les principaux experts suivants, issus du secteur des télécommunications :

Fayez Abu Awad , directeur politique, MENA, GSMA

, directeur politique, MENA, GSMA Khalid Al Awadi , directeur des services de radiodiffusion et des services spatiaux, TDRA UAE

, directeur des services de radiodiffusion et des services spatiaux, TDRA UAE Hasan Alshemeili, responsable de la planification technologique, du

Ayman Elnashar , vice-président de la stratégie technologique, de l'architecture et de l'innovation, e&

, vice-président de la stratégie technologique, de l'architecture et de l'innovation, e& Ramy Boctor , directeur de la technologie, Vodafone Qatar

, directeur de la technologie, Vodafone Qatar Stelios Savvides , directeur de la technologie, Vodafone Oman

, directeur de la technologie, Vodafone Oman Hicham Siblini , directeur de la technologie et de l'infrastructure, Ooredoo Qatar

, directeur de la technologie et de l'infrastructure, Ooredoo Qatar Allen Tang , président du département ICT Marketing & Solution Sales, Huawei MECA

, président du département ICT Marketing & Solution Sales, Huawei MECA Zoran Lazarevic , directeur technique, Ericsson MEA

, directeur technique, Ericsson MEA Mohamed Samir , vice-président du marché du Moyen-Orient, Nokia

Les panélistes ont partagé leurs points de vue sur l'écosystème industriel de la 5G-Advanced, la commercialisation, les progrès du déploiement, les cas d'utilisation innovants, ainsi que l'importance de la collaboration et leurs attentes quant à l'avenir de la 5G-Advanced à l'ère de l'IA. Pour en savoir plus : https://www.telecomreview.com/articles/reports-and-coverage/8675-trs-24-panel-the-world-s-first-5g-a-region-sets-sail-for-the-mobile-ai-era/

Cérémonie de lancement régional de la 5G-A

L'événement s'est conclu par une cérémonie au cours de laquelle les panélistes ont lancé conjointement la première région 5G-A au monde à l'ère de l'IA mobile.

Grâce à des efforts concertés, la vision d'une société à 10 gigas et au-delà peut devenir une réalité, stimulant la croissance économique et le progrès sociétal. Au fur et à mesure de l'évolution de la 5G-Advanced, la collaboration de l'industrie, l'innovation technologique et l'accent mis sur les cas d'utilisation sont essentiels pour libérer tout son potentiel.

