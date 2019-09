Telefe e MTV Fornecem Transmissões ao Vivo usando as Soluções Vyvx da CenturyLink

BUENOS AIRES, Argentina, 3 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Viacom International Media Networks Americas transmite eventos ao vivo, como o "La Voz Argentina" e os programas MTV Awards, usando Vyvx, uma solução de entrega de conteúdo de alta qualidade fornecida pela CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), um provedor global de tecnologia.

"A Viacom precisa manter conexões para a transmissão de seus eventos, como as transmissões internacionais ao vivo da MTV, com excelente qualidade e velocidade", explicou Pablo Yañez, vice-presidente de conectividade, mídia e serviços IP, da CenturyLink na América Latina. "Ao trabalharmos com a Viacom, determinamos que Vyvx é a solução ideal para empresas de entretenimento que tenham uma necessidade de transmissão contínua de eventos ao vivo, tal como a deles".

Em 2018, a CenturyLink começou a trabalhar com a Viacom para fornecer as transmissões internacionais ao vivo da MTV, incluindo todos os diversos programas de premiações da MTV. Um aspecto exclusivo da entrega do programa é o uso de sinais de satélite que possibilitam a dublagem ao vivo, de forma que o conteúdo pode ser retransmitido em diversos idiomas diferentes para o Centro de Operações de Rede da Viacom através do serviço Vyvx e levado ao ar, no idioma correspondente, em outras regiões do mundo.

"Os requisitos para conexões ocasionais exigem um provedor que seja capaz de se adaptar rapidamente e fornecer implementações de forma oportuna", disse Gustavo Alejandro Embon, gerente sênior de transmissões da Viacom. "A CenturyLink desempenha um papel fundamental em nossa entrega bem-sucedida de conteúdo ao vivo de alta qualidade a milhões de espectadores. É por isto que acreditamos que eles são o parceiro ideal para este tipo de solução".

Histórico

Emissoras líderes na rede da Viacom, como a Telefe, que transmite o reality show de talentos "La Voz Argentina", trabalharam com a CenturyLink para transmitir programas ao vivo. Para transmitir os programas, a CenturyLink implementa um sistema sólido de conexões de fibra entre o local da transmissão e o Centro de Operações de Rede da Viacom, em Nova York, o que permite o compartilhamento e a distribuição de conteúdo em tempo real.

Desafio

Transmissões ao vivo exigem não só conexões seguras de alta qualidade como também uma coordenação adequada e um suporte técnico dedicado. Neste sentido, é fundamental contar com um provedor que ofereça os recursos técnicos necessários e que também possa fornecer confiabilidade e contatos locais para enfrentar esses desafios em conjunto.

Solução

A CenturyLink fornece a infraestrutura técnica necessária para garantir a transmissão adequada de eventos ao vivo através de Vyvx, que é um serviço crítico para empresas de entretenimento. Aqui estão alguns fatos relevantes sobre Vyvx:

Vyvx é uma solução rápida e escalável que permite a programadores e distribuidores acrescentar novos canais utilizando um ambiente operacional simples.

As Soluções Vyvx transmitem mais de 10.000 eventos esportivos anualmente.

Vyvx entregou mais de 194.430 horas totais (ou 11.7 milhões de minutos) de eventos esportivos em 2018.

As Soluções Vyvx fornecem conectividade a mais de 200 espaços esportivos nos Estados Unidos.

Minutos Dedicados de Serviço: total de 1.58 bilhão de minutos transmitidos.

Minutos de Serviço ao Vivo Ocasional: total de 26.6 milhões de minutos transmitidos.

Sobre a VIMN Americas

A Viacom International Media Networks Americas, uma unidade da Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA) é a proprietária e opera o portfólio de marcas de entretenimento da empresa, incluindo MTV, Nickelodeon, Nick Jr., ComedyCentral, Paramount Channel, Vh1, Telefe e seus respectivos ativos na América Latina, (incluindo o Brasil); o portfólio da Tr3s nos Estados Unidos, focado em um público amplo de hispano-americanos; e, no Canadá, os negócios de programação da VIMN com a Corus Entertainment para a Nickelodeon e Bell Media, para a MTV e Comedy Central. Adicionalmente, a VIMN Americas tem uma participação majoritária no Porta dos Fundos, um dos maiores criadores de conteúdo de comédia do Brasil. O negócio multiplataforma da empresa inclui uma vasta gama de produtos, incluindo os aplicativos móveis MTV Play, Nick Play, Comedy Central Play, Mi Telefe e Telefe Noticias; produtos on-demand tais como Nick First e My Nick Jr. e SVOD, produtos Noggin, além de múltiplos websites.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e soluções de segurança para clientes ao redor do mundo. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/.

