Telefe y MTV Entregan Transmisiones en Vivo usando las Soluciones Vyvx de CenturyLink

BUENOS AIRES, Argentina, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Viacom International Media Networks Americas, trasmite eventos en vivo, tales como "La Voz Argentina" y los programas de MTV Awards, usando Vyvx, una solución de entrega de contenido, de alta calidad provista por CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), un proveedor global de tecnología.

"Viacom necesita mantener conexiones para la trasmisión de sus eventos, tales como las trasmisiones internacionales en vivo de MTV, con excelente calidad y velocidad," explicó Pablo Yañez, vicepresidente de conectividad, medios y servicios IP, de CenturyLink, en América Latina. "Trabajando con Viacom, decidimos que Vyvx es la solución ideal para las compañías de entretenimiento que necesitan trasmitir eventos en vivo de manera continua, como es su caso."

En 2018, CenturyLink comenzó a trabajar con Viacom para brindar las transmisiones internacionales en vivo de MTV, incluyendo la totalidad de los diversos programas de los MTV awards. Un aspecto exclusivo de la entrega del programa es la utilización de señales satelitales que habilitan el doblaje en vivo, de modo que el contenido puede trasmitirse en una variedad de idiomas diferentes, al Centro de Operaciones de Red de Viacom a través de Vyvx y es puesto en el aire, en el idioma correspondiente, en otras regiones del mundo.

"Los requerimientos de enlaces ocasionales exigen los servicios de un proveedor capaz de adaptarse rápidamente y de proporcionar implementaciones en tiempo y forma," expresó Gustavo Alejandro Embon, gerente sénior de broadcasting en Viacom. "CenturyLink desempeña un rol fundamental para nuestra entrega exitosa de contenido, en vivo y de alta calidad, a millones de espectadores. Es por ello por lo que los consideramos el socio ideal para este tipo de soluciones."

Antecedentes

Las teledifusoras líderes de la red de Viacom, tales como Telefe, que trasmiten shows de talentos en vivo, como por ejemplo "La Voz, Argentina," trabajaron con CenturyLink para la difusión de sus programas en vivo. Para trasmitir los programas, CenturyLink despliega un sistema sólido de enlaces de fibra entre el lugar de la trasmisión y el Centro de Operaciones de Red de Viacom en Nueva York, lo que permite compartir y distribuir el contenido en tiempo real.

Desafío

Las trasmisiones en vivo no solo requieren de conexiones seguras y de alta calidad, sino también de la coordinación apropiada y del soporte técnico dedicado. Para tal fin, es fundamental contar con un proveedor que ofrezca los recursos técnicos necesarios y que además brinde la confiabilidad y los contactos locales para enfrentar estos desafíos juntos.

Solución

CenturyLink provee la infraestructura técnica necesaria para garantizar la trasmisión adecuada de eventos en vivo a través de Vyvx, que es un servicio crítico para las empresas de entretenimientos. A continuación, algunos hechos clave sobre Vyvx:

Vyvx es una solución rápida, escalable que les permite a los programadores y distribuidores agregar nuevos canales utilizando un entorno operativo simple.

A través de las soluciones Vyvx se trasmiten más de 10.000 eventos deportivos anualmente.

Vyvx proporcionó más de 194.430 horas totales (o cerca de 11,7 millones de minutos) de eventos deportivos en 2018.

Las soluciones Vyvx brindan conectividad a más de 200 sedes deportivas en los Estados Unidos.

Minutos de Servicio Dedicado: 1.580 millones, el total de minutos trasmitidos.

Minutos de Servicio en Vivo Ocasional: 26,6 millones el total de minutos de trasmisión.

Acerca de VIMN Americas

Viacom International Media Networks Americas, una unidad de Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA) es la titular y operadora del portfolio de las marcas de entretenimiento de la compañía, entre las que se encuentran MTV, Nickelodeon, Nick Jr., ComedyCentral, Paramount Channel, Vh1, Telefe y sus respectivos activos en América Latina, (incluido Brasil); el portfolio de Tr3s en los Estados Unidos, focalizado en una amplia audiencia de Estadounidenses de origen Hispano; y en Canadá, la programación de VIMN trabaja con Corus Entertainment para Nickelodeon y Bell Media para MTV y Comedy Central. Adicionalmente, VIMN Americas es accionista mayoritaria de Porta dos Fundos, uno de los creadores de contenido de comedia más grandes de Brasil. El negocio de plataforma múltiple de la compañía incluye una amplia gama de productos, entre los que se encuentran las aplicaciones móviles MTV Play, Nick Play, Comedy Central Play, Mi Telefe y Telefe Noticias; productos on-demand tales como Nick First y My Nick Jr., y SVOD, productos de Noggin, además de múltiples sitios web.

Acerca de CenturyLink

CenturyLink (NYSE: CTL) es una empresa líder en tecnología que ofrece soluciones de redes híbridas, conectividad en la nube y seguridad para clientes alrededor del mundo. A través de su extensa red de fibra global, CenturyLink proporciona servicios seguros y confiables para satisfacer las crecientes demandas digitales de empresas y consumidores. CenturyLink se esfuerza por ser la conexión confiable para el mundo en red y se enfoca en brindar tecnología que mejore la experiencia del cliente. Más información en http://centurylink_es.mediaroom.com/

