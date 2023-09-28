Teleperformance, "Avrupa'nın En İyi 10 İş Yeri" arasında gösterildi

NEW YORK, 28 Eylül 2023 /PRNewswire/ -- Dijital iş hizmetleri alanında küresel bir lider olan Teleperformance, bugün Great Place to Work® tarafından "Avrupa™'nın En İyi 10 İş Yeri- 2023" arasında yer aldığını duyurdu. Şirket, Fransa, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki çok uluslu şirketler arasında "Avrupa'nın En İyi 7. İşyeri" seçildi.

Teleperformance, a global leader in digital business services, was named among the top 10 Best Workplaces in EuropeTM 2023 by Great Place to Work®.

Avrupa genelinde yaklaşık 34.000 Teleperformance çalışanının katıldığı ve gizlilik çerçevesinde yürütülen değerlendirmeler güven, şirket değerleri, liderlik ve yenilikçilik kriterleri dikkate alınarak yapıldı. Ankette Teleperformance çalışanları sosyal ve ekonomik durumu, cinsiyeti, ırkı ya da cinsel yönelimleri ne olursa olsun kendilerine adil davranıldığını ve Teleperformance'ın çalışmak için güvenli bir yer olduğunu bildirdiler. Anket sonuçları kıta genelindeki Teleperformance çalışanlarının iş deneyimlerini ortaya koyuyor.

Teleperformance Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Joao Cardoso,"Avrupa'nın En İyi İş Yerleri arasında yer aldığımız için minnet duyuyor ve sorumluluk hissediyoruz. Açık iletişim, güven ve saygı kültürünün yaratılmasına katkıda bulunan ve her gün ellerinden gelenin en iyisini yapan Teleperformance çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Ekip üyelerimizle birlikte her ülkenin kendine özgü kültürüne saygı duyan ve değer veren bir iş yeri kültürünü geliştirmeye, aynı zamanda küresel olarak etkileşimli iş gücünü desteklemeye büyük özen gösteriyoruz."dedi.

"Ulusal En İyi İş yerleri™ kapsamında yerel ödüllere layık görülen şirketler bu sıralamaya dahil edilmektedir. Teleperformance bu yılın başında Avrupa genelinde faaliyet gösterdiği 25 ülke de dahil olmak üzere toplam 72 ülkede Great Place to Work® sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Bu ödülle birlikte bugün, Teleperformance'ın 410.000 küresel çalışanının %99'undan fazlası Great Place to Work®sertifikalı bir lokasyonda çalışmaktadır.

Great Place to Work® CEO'su Michael C. Bush ise "Avrupa'nın en iyi iş yerlerini tebrik ediyorum. Bu şirketler dünya genelinde farklı sektörlerde yer alan şirketlere bazı öneriler sunuyor: Çalışanlarınızla güven inşa edin, onlar da sizi başarılı işler, yeni fikirler ve daha güçlü işletme sonuçlarıyla ödüllendirecekler." diye konuştu.

Great Place to Work® iş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda küresel bir otorite olarak kabul ediliyor. Yıllık sertifika programı, güçlü bir metodolojiye ve çalışanların bağımsız geri bildirimlerine dayanıyor.

TELEPERFORMANCE GRUBU HAKKINDA

Teleperformance (TEP – ISIN: FR0000051807 – Reuters: TEPRF.PA – Bloomberg: TEP FP), dünyanın lider markaları ve müşterileri için daha kolay, daha hızlı ve daha güvenli gelişmiş müşteri hizmetleri sunmak amacıyla teknolojinin gücünü insan empatisiyle harmanlayan dijital iş hizmetleri alanında küresel bir liderdir. Grubun kapsamlı ve yapay zeka destekli hizmet portföyü, hem çevrimiçi kullanıcıları hem de marka itibarını korumaya yardımcı olan Güven ve Güvenlik hizmetleri de dahil olmak üzere ön ofis müşteri hizmetlerini ve arka ofis hizmetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda tahsilat, tercümanlık ve yerelleştirme, vize ve konsolosluk hizmetleri ve işe alım sürecinde dış kaynak kullanımı hizmetleri gibi bir dizi uzmanlaşmış hizmet de sunmaktadır. Dünya çapında tutkuyla çalışan ve 300'den fazla dilde hizmet sunan 410.000'den fazla Teleperformance'lı, Grubun topluluklara, müşterilere ve çevreye faydalı olmasını sağlar. 2022 yılında, Teleperformance € 8,154 milyon konsolide gelir (€ 1 = $ 1,05 temelinde 8,6 milyar ABD doları) ve € 645 milyon net kâr açıkladı.

Teleperformance hisseleri Euronext Paris piyasasında A Bölme'sinde işlem görmektedir ve ertelenmiş takas hizmetinden yararlanmaya uygundur. Bunlar aşağıdaki endekslere dahildir: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard ve Euronext Tech Leaders. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında Teleperformance hisseleri Eylül 2022'den bu yana CAC 40 ESG, 2015'ten bu yana Euronext Vigeo Euro 120 Endeksinde, 2020'den bu yana EURO STOXX 50 ESG Endeksinde, 2019'dan bu yana MSCI Europe ESG Leaders Endeksinde, 2018'den bu yana FTSE4Good Leaders Endeksinde ve 2017'den bu yana da S&P Global 1200 ESG endeksinde yer alıyor.

Daha fazla bilgi için www.teleperformance.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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SOURCE Teleperformance