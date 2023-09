Teleperformance wurde als einer der 10 besten Arbeitsplätze in Europa ausgezeichnet

NEW YORK, 28. September 2023 /PRNewswire/ -- Teleperformance, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Unternehmensdienstleistungen, gab heute bekannt, dass es von Great Place to Work® als einer der 10 besten Arbeitsplätze in Europa™ für das Jahr 2023 ausgezeichnet wurde. Das Unternehmen rangierte unter den multinationalen Unternehmen in Frankreich, Griechenland, Italien, Portugal, der Schweiz, der Türkei und dem Vereinigten Königreich auf Platz 7 der besten Arbeitsplätze in Europa.

Teleperformance, a global leader in digital business services, was named among the top 10 Best Workplaces in EuropeTM 2023 by Great Place to Work®.

Fast 34.000 Teleperformance-Mitarbeitende in ganz Europa nahmen an der jährlichen vertraulichen Umfrage teil, in der das Unternehmen für digitale Unternehmensdienstleistungen für seine Vertrauenskultur, Unternehmenswerte, Führung und Innovation bewertet wurde. Die Mitarbeitenden von Teleperformance berichteten überwiegend, dass sie unabhängig von ihrem sozialen und wirtschaftlichen Status, ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer sexuellen Ausrichtung, fair behandelt wurden und dass Teleperformance einen sicheren Arbeitsplatz bietet. Die Umfrageergebnisse repräsentieren die Arbeitserfahrungen von Teleperformance-Mitarbeitenden auf dem gesamten Kontinent.

„Wir sind dankbar für diese Anerkennung und fühlen uns geehrt durch das Feedback unserer Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, eine starke Kultur des offenen Dialogs, des Vertrauens und des Respekts zu schaffen", sagte Joao Cardoso, Teleperformance President EMEA. „Die Auszeichnung als einer der besten Arbeitsplätze in Europa ist sowohl eine Ehre als auch eine Verantwortung, und wir sind unseren Mitarbeitenden dankbar, die jeden Tag ihr Bestes geben. Deshalb legen wir großen Wert darauf, eine Arbeitsplatzkultur zu fördern, welche die einzigartige Kultur jedes Landes feiert und schätzt, um die Verbindungen zu unseren Teammitgliedern zu stärken und gleichzeitig eine global vernetzte und interaktive Belegschaft zu fördern."

Um in der Liste berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen zunächst für die lokalen Auszeichnungen auf den nationalen Listen für Best Workplaces™ ausgewählt werden. Anfang dieses Jahres erhielt Teleperformance die Great Place to Work® -Zertifizierung in 72 Ländern, darunter 25 Länder in ganz Europa, in denen es tätig ist. Heute arbeiten mehr als 99 % der 410.000 Mitarbeitenden weltweit an einem Great Place to Work®-zertifizierten Standort.

„Herzlichen Glückwunsch an die Best Workplaces in Europa", sagte Michael C. Bush, CEO von Great Place To Work. „Diese Unternehmen bieten Lektionen für Unternehmen in jedem Markt auf der ganzen Welt: Bauen Sie Vertrauen zu Ihren Mitarbeitenden auf, und sie werden Sie mit großartiger Arbeit, neuen Ideen und besseren Geschäftsergebnissen belohnen".

Great Place to Work® ist die weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur und Mitarbeitererfahrung. Sein jährliches Zertifizierungsprogramm wird nach einem gesicherten Verfahren und einem unabhängigen Feedback der Mitarbeitenden vergeben.

INFORMATIONEN ZUR TELEPERFORMANCE GROUP

Teleperformance (TEP – ISIN: FR0000051807 – Reuters: TEPRF.PA – Bloomberg: TEP FP) ist ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Unternehmensdienstleistungen, das die besten fortschrittlichen Technologien mit menschlicher Empathie verbindet, um eine bessere Kundenbetreuung zu bieten, die für die weltweit größten Marken und ihre Kunden einfacher, schneller und sicherer ist. Das umfassende, KI-gestützte Serviceportfolio des Konzerns reicht von Front-Office-Kundenbetreuung bis hin zu Back-Office-Funktionen, einschließlich Treuhand- und Sicherheitsdienstleistungen, die dazu beitragen, sowohl Online-Nutzer als auch den Ruf der Marke zu schützen. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe von spezialisierten Dienstleistungen wie Sammlungen, Dolmetschen und Lokalisierung, Visa- und konsularische Dienstleistungen und Outsourcing von Rekrutierungsprozessen an. Mit mehr als 410.000 inspirierten und leidenschaftlichen Mitarbeitern, die mehr als 300 Sprachen sprechen, ermöglicht die globale Größe und lokale Präsenz des Konzerns, eine Kraft des Guten bei der Unterstützung von Gemeinschaften, Kunden und der Umwelt zu sein. Teleperformance meldete 2022 einen Konzernumsatz von 8,154 Millionen Euro (8,6 Milliarden US-Dollar, basierend auf 1 € = 1,05 $) und einen Nettogewinn von 645 Millionen Euro.

Die Aktien von Teleperformance werden im Compartment A des Euronext-Marktes in Paris notiert und stehen für den Deferred Settlement Service. Sie sind in den folgenden Indizes enthalten: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard und Euronext Tech Leaders. Im Bereich der sozialen Verantwortung des Unternehmen sind Teleperformance-Aktien seit September 2022 im CAC 40 ESG, im Euronext Vigeo Euro 120 Index seit 2015, im EURO STOXX 50 ESG Index seit 2020, im MSCI Europe ESG Leaders Index seit 2019, im FTSE4Good Index seit 2018 und im S&P Global 1200 ESG Index seit 2017 enthalten.

Besuchen Sie die Gruppe unter www.teleperformance.com.

