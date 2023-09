Teleperformance est reconnu parmi les 10 meilleurs employeurs en Europe

PARIS, le 28 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce faire partie du palmarès Top 10 Best Workplaces in EuropeTM 2023, établi par Great Place to Work®. Le groupe obtient la 7è place de ce palmarès dans la catégorie des entreprises multinationales par son classement en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Suisse, en Turquie et au Royaume-Uni.

Teleperformance, a global leader in digital business services, was named among the top 10 Best Workplaces in EuropeTM 2023 by Great Place to Work®.

Près de 34 000 collaborateurs de Teleperformance en Europe ont participé anonymement à l'enquête annuelle. Elle évalue la confiance du groupe envers ses collaborateurs, ses valeurs, son leadership et sa capacité d'innovation.

Les collaborateurs de Teleperformance ont dans l'ensemble déclaré évoluer dans un environnement de travail harmonieux et équitable, indépendamment de leur statut social et économique, de leur genre, de leur race ou de leur orientation sexuelle. En outre, les collaborateurs estiment que le groupe leur offre un lieu de travail sûr. Les résultats de cette enquête sont représentatifs de l'expérience collaborateur proposée par Teleperformance à travers le continent européen.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance et très sensibles à l'opinion de nos collaborateurs qui contribuent chaque jour à créer un environnement de travail favorisant le dialogue, la confiance et le respect, a déclaré Joao Cardoso, président de Teleperformance en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Être reconnu comme l'un des meilleurs employeurs en Europe est à la fois un honneur et une responsabilité. Nous sommes très reconnaissants envers nos collaborateurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes chaque jour. Dans chaque pays, nous veillons à promouvoir un cadre de travail unique qui valorise la culture locale. Cette approche permet de renforcer les liens entre nos collaborateurs. »

Les entreprises figurant dans ce palmarès des 10 meilleurs employeurs en Europe ont été sélectionnées en fonction des distinctions Best Workplaces™ reçues au niveau national. En début d'année, Teleperformance a obtenu la certification Great Place to Work® dans 72 pays, dont 25 en Europe. Aujourd'hui, plus de 99 % de ses 410 000 employés dans le monde travaillent dans une filiale ayant obtenu la certification Great Place to Work®.

« Je félicite les entreprises reconnues parmi les meilleurs employeurs en Europe, a déclaré Michael C. Bush, PDG de Great Place To Work. Ces entreprises sont des exemples à travers le monde. Le travail de qualité, la créativité dont elles font preuve, et leurs résultats commerciaux solides sont le reflet du climat de confiance qu'elles ont su établir avec leurs collaborateurs. »

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de culture d'entreprise et d'expérience collaborateur. Son programme de certification annuelle s'appuie sur une méthodologie rigoureuse qui tient compte des avis anonymes des collaborateurs.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l'empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l'expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L'offre complète du groupe, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, s'étend du service client en front office aux fonctions de back-office, incluant les services de modération de contenu (Trust & Safety) qui aident à protéger à la fois les utilisateurs en ligne et la réputation de la marque. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l'interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d'externalisation des processus de recrutement. Avec plus de 410 000 collaborateurs inspirés et passionnés parlant plus de 300 langues, son envergure mondiale et sa connaissance des marchés locaux lui permettent d'œuvrer au service des communautés, des clients et de l'environnement. En 2022, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 154 millions d'euros (8,6 milliards de dollars US) et un résultat net de 645 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l'indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d'informations sur le groupe : www.teleperformance.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2219554/Teleperformance_Best_Workplaces_Europe_2023.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2058313/Teleperformance_Logo.jpg

SOURCE Teleperformance