Teleperformance faz parceria com aMastercard para otimizar o desempenho comercial e a transformação digital para fintechs, serviços financeiros e de pagamentos e empresas digitais

SÃO PAULO, 23 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Teleperformance, líder global em serviços digitais integrados terceirizados, anunciou hoje uma parceria com a Mastercard, (NYSE: MA), uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos, para oferecer os melhores serviços comerciais e de pagamentos agregados a empresas em ascensão do setor de serviços bancários e financeiros, pagamentos e tecnologia da América Latina para fortalecer o ecossistema de pagamentos na região.

Teleperformance

A Teleperformance agora faz parte da rede de parceiros da Mastercard e oferecerá a empresas emergentes de serviços financeiros e tecnologia da Latin America de front e back office e serviços de automação digital, incluindo integração e atendimento ao cliente, prevenção de fraudes, validação de transações, cobranças, aquisição de clientes, fidelizaçãoe segurança — os quais consomem tempo, atenção e os recursos essenciais para o crescimento. Esses serviços serão oferecidos juntamente com os serviços seguros de processamento de pagamentos da Mastercard.

"Oferecemos a melhor solução para a experiência de ponta a ponta do cliente digital para mais de dois terços das marcas mais valiosas do mundo, e a parceria com a Mastercard é um próximo passo natural", disse Miranda Collard, Chief Client Officer globals. "Começando na América Latina, juntos, queremos viabilizar o suporte para serviços relacionamento ao cliente em todo o mundo, os capacitando e melhorando sua experiencia afim de aumentar a satisfação através de abordagem completa em todos os canais".

Atualmente, a América Latina é a região de crescimento mais rápido para empresas digitais e empresas emergentes de pagamentos. Para a maioria das empresas de serviços financeiros, ter uma proposta de valor diferenciada de ponta a ponta é fundamental para ganhar a confiança do consumidor. Essas empresas normalmente entram no mercado com enfoque em resolver os principais pontos problemáticos dos clientes no sistema financeiro, como a simplificação e o aprimoramento da experiência bancária diária. No entanto, com o crescimento rápido surge a necessidade de aumentar os recursos de serviços e a infraestrutura operacional das empresas.

"Oferecer uma experiência de primeira classe para os usuários finais faz parte da proposta de valor que qualquer instituição financeira de sucesso leva ao mercado. Como parceira de escolha das principais fintechs, serviços financeiros e muitas outras empresas em toda a América Latina e Caribe, nosso foco é impulsionar nossos parceiros a ter um maior sucesso", disse Stefany Bello, vice presidente senior de Alianças Digitais e Comércio, Mastercard, América Latina e Caribe. "Para as empresas em estágio inicial, o custo de contratação e manutenção pode representar um desafio significativo. Juntamente com a Teleperformance, estamos dando os próximos passos para promover a inovação dos serviços bancários, ao mesmo tempo em que garantimos a segurança e otimização das empresas".

O setor de serviços bancários e financeiros observou um aumento na adoção de pagamentos e carteiras digitais, serviços bancários sem contato e uma infinidade de ofertas de crédito. Essa transformação significa que os clientes agora têm maiores opções sobre como e quando pagar por bens e serviços.

"Nunca foi tão crucial obter o processo e a excelência operacional corretos, especialmente durante a expansão para novos mercados e o desenvolvimento de confiança", disse Mamta Rodrigues, presidente global de serviços bancários, financeiros e seguros da Teleperformance. "Esta abordagem "primeiramente digital" é o ponto em que a Teleperformance e a Mastercard convergem. Fizemos uma parceria para desenvolver uma solução que combine nossa experiência global em operações de relacionamento, transformação digital e flexibilidade do serviço de back-office para fintechs, empresas de pagamentos e empresas digitais".

Como líder global em serviços integrados digitais para empresas, a Teleperformance já oferece serviços de suporte para mais de 200 bancos, provedores de pagamentos e fintechs em todo o mundo, incluindo a América Latina. A dimensão da empresa e os 45 anos de experiência em oferecer suporte ao setor financeiro e bancário permitem que ela não apenas entenda as necessidades comerciais das empresas, mas também desenvolvam conjuntamente jornadas eficazes para garantir que a essência e proposta de valor dessas empresas sejam integradas em todas as interações.

Sobre a Mastercard (NYSE: MA)

A Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em qualquer lugar, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a atingir seus maiores potenciais. Nosso Quociente de decência, ou DQ, orienta a nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis para todos. www.mastercard.com.

SOBRE O TELEPERFORMANCE GROUP

Teleperformance (TEP – ISIN: FR0000051807 – Reuters: TEPRF.PA – Bloomberg: TEP FP), líder global em serviços integrados digitais, a empresa atua como parceira estratégica das maiores empresas do mundo em muitos setores. A empresa oferece um modelo de serviços de suporte centralizado, incluindo soluções digitais de ponta a ponta, que garantem uma interação de sucesso com o cliente e processos empresarias otimizados, ancorados em uma abordagem única e abrangente com contato humano e alta tecnologia. Mais de 410 mil funcionários, em unidades em 91 países, oferecem suporte para bilhões de conexões todos os anos em mais de 300 idiomas e 170 mercados, em um compromisso compartilhado com a excelência como parte do processo "mais simples, mais rápido, mais seguro". Essa missão é baseada no uso de soluções tecnológicas confiáveis, flexíveis e inteligentes e pela conformidade com os mais altos padrões de segurança e qualidade do setor, com base na excelência em responsabilidade social corporativa. Em 2022, a Teleperformance relatou uma receita consolidada de €8,154 milhões (USD 8,6 bilhões, com base em €1 = $1.05) e lucro líquido de €645 milhões.

As ações da Teleperformance são negociadas no mercado pela Euronext Paris, Compartment A, e são elegíveis para o serviço de liquidação diferida. As ações estão incluídas nos seguintes índices: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard e Euronext Tech Leaders. Na área de responsabilidade social corporativa, as ações da Teleperformance estão incluídas no CAC 40 ESG desde setembro de 2022, no índice Euronext Vigeo Euro 120 desde 2015, no índice EURO STOXX 50 ESG desde 2020, no índice MSCI Europe ESG Leaders desde 2019, no índice FTSE4Good desde 2018 e no índice S&P Global 1200 ESG desde 2017.

