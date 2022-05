Teleperformance lança campanha inédita e inovadora de recrutamento digital

A nova campanha digital utiliza o aplicativo de namoro para encontrar e alcançar talentos em potencial.

SÃO PAULO, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Teleperformance, líder mundial em serviços empresariais digitalmente integrados, anunciou hoje a sua nova campanha de recrutamento digital no aplicativo de namoro Tinder. Atualmente é totalmente digital, com um perfil da Teleperformance no Tinder para recrutar candidatos que já estão familiarizados a esse universo. A campanha mostra uma iniciativa que vai muito além de ser um empregador de primeira linha, à qual a Teleperformance se dedica.

"O mundo de hoje está cada vez mais digital e estamos entusiasmados por usar o Tinder de forma inovadora para atingir esse público", disse Samantha Politano, Diretora de RH na Teleperformance Brasil. Ela completa: "Na Teleperformance, nos orgulhamos do bom relacionamento com nossos colaboradores".

Quem estiver procurando emprego poderá baixar o Tinder e deslizar para a direita no perfil da Teleperformance para trocar mensagens com um dos recrutadores. A partir daí, o candidato poderá iniciar seu processo de seleção e ser contratado para trabalhar na Teleperformance.

SOBRE O GRUPO TELEPERFORMANCE

A Teleperformance (TEP – ISIN: FR0000051807 – Reuters: TEPRF.PA - Bloomberg: TEP FP), líder mundial em serviços empresariais digitalmente integrados, atua como uma parceira estratégica para as maiores marcas do mundo em diversos setores. Oferece um modelo de serviços de suporte One Office que combina três famílias de soluções amplas e de alto valor: gerenciamento da experiência do cliente, serviços de back-office, e serviços de inteligência de processos de negócios. Essas soluções digitais de ponta a ponta garantem uma interação bem-sucedida com o cliente e processos otimizados, ancorados em uma abordagem única e abrangente de alta tecnologia e personalizados. Os mais de 420.000 colaboradores do Grupo, localizados em 83 países, suportam bilhões de conexões todos os anos em mais de 265 idiomas e mais de 170 mercados, em um compromisso compartilhado com a excelência como parte do processo "Simpler, Faster, Safer". Essa missão é sustentada pelo uso de soluções tecnológicas confiáveis, flexíveis, inteligentes e pelo cumprimento dos mais altos padrões de segurança e qualidade do setor, baseados na excelência em Responsabilidade Social Corporativa. Em 2020, a Teleperformance reportou receita consolidada de € 5.732 milhões (US$ 6,5 bilhões, com base em € 1 = US$ 1,14) e lucro líquido de € 324 milhões.

As ações da Teleperformance são negociadas no mercado Euronext Paris, Compartimento A, e são elegíveis para o serviço de liquidação diferida. Eles estão incluídos nos seguintes índices: CAC 40, CAC Support Services, STOXX 600, S&P Europe 350 e MSCI Global Standard. Na área de responsabilidade social corporativa, as ações da Teleperformance estão incluídas no índice Euronext Vigeo Eurozone 120, no índice FTSE4Good e no índice de Responsabilidade Social Corporativa Solactive Europe (anteriormente índice Ethibel Sustainability Excellence Europe).

