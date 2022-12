Teleperformance remporte la médaille d'or aux ECCCS Awards de cette année

LONDRES , 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Teleperformance remporte la première place aux European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCS Awards). Le plus ancien et le plus important programme de récompenses en Europe a annoncé les lauréats de cette année devant plus de 1 200 invités de 32 pays. Teleperformance a reçu un total de 8 prix d'excellence en service à la clientèle.

Teleperformance a connu un franc succès après avoir remporté la médaille d'or du meilleur partenariat en matière d'externalisation de processus d'affaires (grand) et de la meilleure approche en matière de diversité et d'inclusion. Au cours des 4 dernières années, le géant de l'expérience client a récolté plus de 30 prix lors des ECCCS Awards, démontrant sa cohérence et consolidant sa position d'entreprise leader incontestée en Europe.

Le prix de l'entreprise hautement recommandé pour le meilleur service à la clientèle multilingue a également été attribué à Teleperformance - la seule organisation à être reconnue de cette façon dans cette catégorie.

Les entreprises d'expérience client en Europe sont reconnues pour leurs excellentes approches de la valeur des employés, leurs innovations, et la performance commerciale par l'organisation reconnue des ECCCS Awards. L'objectif de Teleperformance est de rendre les interactions avec les clients plus simples, plus rapides et plus sûres en combinant le contact humain avec une technologie de pointe.

Agustin Grisanti, directeur d'exploitation du groupe, et porte-parole de Teleperformance, a déclaré : « Je suis ravi d'apprendre que notre équipe en Europe est reconnue par plusieurs entreprises pour notre engagement commun à offrir un service exceptionnel, des résultats concrets solides et à répondre aux besoins de nos clients et de leurs consommateurs. Ces prix indépendants et réputés démontrent que nous continuons de placer la barre haute pour le marché de la région CEMEA en termes de performance et d'excellent service à la clientèle. »

SOURCE Teleperformance Global