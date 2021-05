TelOne Zimbabwe choisit la plateforme DWDM/OTN TJ1600 de Tejas pour accroître la capacité de son réseau

BANGALORE, Inde, 10 mai 2021 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE : TEJASNET) a annoncé aujourd'hui que TelOne, l'une des plus grandes entités de télécommunications du Zimbabwe et le fournisseur de services Internet le plus abordable du pays, a déployé la solution DWDM cohérente 100G/100G+ de Tejas. TelOne dispose de la plus large couverture réseau du Zimbabwe, avec une connectivité à travers le pays, grâce à sa solide infrastructure dorsale. TelOne dispose de connexions solides avec de nombreux systèmes de câbles sous-marins et est actionnaire de la West Indian Ocean Cable Company (WIOCC), qui détient une participation importante dans le câble East African Submarine System (EASSy).

La solution de pointe 100G DWDM/OTN de Tejas a été choisie par TelOne à l'issue d'une procédure d'appel d'offres et d'un essai sur le terrain réussi. Tejas a pu démontrer avec succès la transmission à grande vitesse de plusieurs lambdas 100G tout en répondant aux exigences strictes de performance et de fiabilité, et ce de manière rentable.

M. Sanjay Nayak, PDG et directeur général de Tejas Networks, a déclaré : « Nous sommes ravis que TelOne ait déployé notre dernière technologie DWDM/OTN 100G/100G+ pour l'expansion de son réseau. Notre solution permet à nos clients de diversifier leur base de fournisseurs DWDM existante et d'utiliser notre solution éprouvée et rentable pour se développer et interagir. »

Mme Chipo Mtasa, directrice générale de TelOne, a déclaré : « TelOne offre l'accès à un vaste réseau au Zimbabwe. Face à la demande croissante de bande passante et de vitesses supérieures de la part de nos clients, nous cherchions une solution polyvalente capable d'accroître considérablement la capacité de notre réseau de fibre optique existant grâce à des investissements supplémentaires. Nous avons été impressionnés par les capacités de la solution de Tejas et par sa capacité à assurer de manière transparente des services 100G sans problème d'interopérabilité. Les produits Tejas ont un logiciel très polyvalent, sont faciles à configurer et à utiliser. Nous apprécions le soutien de l'équipe très dynamique de Tejas, qui a su concevoir et fournir une solution réseau de bout en bout dans les plus brefs délais. »

M. Rakesh Raghoonandan, vice-président des ventes de Tejas Networks Africa, a déclaré : « Dans le réseau TelOne, nous avons déployé notre solution DWDM/OTN à l'aide de notre plateforme évolutive et polyvalente TJ1600. Notre solution offre aux fournisseurs de services de nouvelles possibilités de multiplier par plus de 10 la capacité disponible sur leurs réseaux, sans être limités par le déploiement de leurs réseaux existants. Le choix de TelOne constitue un autre exemple reconnaissance de notre technologie de pointe que nous avons déployée sur plusieurs réseaux en Afrique. »

Pour plus d'informations sur les réseaux Tejas, visitez http://www.tejasnetworks.com ou par courriel [email protected]

Pour plus d'informations sur TelOne, visitez http://www.telone.co.zw ou par courriel [email protected]

Contact pour les médias :

M. Santosh Keshavan

[email protected]

Tejas Networks

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/826177/Tejas_Networks_Logo.jpg

SOURCE Tejas Networks Limited