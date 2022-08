Tem início o pré-registro global do Bless Global

Primeiro MMORPG AAA GameFi: O PRÓXIMO CAPÍTULO

Começa o pré-registro global do jogo P2E (play-to-earn, ou "jogar para lucrar") Bless Global da Tigon Mobile — "expandindo o ecossistema P2E"

Introduzindo o P2E à propriedade intelectual da Bless, anunciando um novo MMORPG AAA GameFi

SEUL, Coreia do Sul, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, a Tigon Mobile, uma subsidiária da Longtu Korea, revelou sua mais recente adição à franquia Bless, o Bless Global, o primeiro MMORPG AAA GameFi do mundo que combina a PI da Bless com mecanismos P2E (play-to-earn). O evento de pré-registro do Bless Global começa em 12 de agosto de 2022. Os jogadores podem acessar a página de pré-registro (http://bless.tigonmobile.com/) ou seguir o Twitter oficial do Bless Global para participar do evento.

Publicada pela Tigon Mobile, subsidiária da empresa listada coreana Longtu Korea, o Bless Global será a primeira tentativa AAA da empresa no mundo da Web3.

Dizem que a Longtu Korea tem vários jogos AAA a serem lançados futuramente. Os títulos exclusivos da empresa, Sword and Magic e Yulgang Mobile, já receberam o amor e o apoio de mais de dez milhões de usuários em todo o mundo. Como editora de jogos, a Longtu Korea atendeu a mais de 200 milhões de usuários na última década.

Desde seu lançamento, o título GameFi Yulgang Global, publicado pela Longtu Korea, foi bem recebido por mais de cinco milhões de usuários. Bless Global, o título mais recente publicado pela empresa, supera muito o Yulgang Global em termos de escala de desenvolvimento e modelo econômico. Portanto, espera-se que o jogo atenda a uma base maior de jogadores.

Para oferecer uma experiência Web3 perfeita aos usuários do jogo, a PocketBuff, o esforço de colaboração entre a Tigon Mobile e a Game Space, será a plataforma que apoiará as transações de NFTs do Bless Global.

O jogo original para PC Bless, um MMORPG medieval de fantasia desenvolvido pela Neowiz, recebeu elogios unânimes da imprensa por sua impressionante apresentação visual desde o lançamento. Impulsionado pela UE4, o Bless Unleashed, a reformulação feita em 2021 do Bless original da Neowiz, tornou-se outro sucesso global nas principais plataformas.

O Bless original também obteve reconhecimento generalizado na Ásia. A Longtu Game, a matriz da Longtu Korea, é a desenvolvedora e editora do Bless: Ember Storm, um jogo móvel lançado recentemente, baseado na PI do Bless. Desde seu lançamento em 23 de setembro de 2021, o jogo ocupa a 12ª posição entre os jogos mais populares da App Store.

Otimizado para dispositivos móveis, o Bless Global também herda a tradição e a história do Bless original no PC. Este jogo medieval de fantasia ilustra perfeitamente um mundo mágico por meio da combinação de histórias grandiosas e gráficos de nível de console. O jogo apresenta feedback de batalha responsivo e uma experiência de combate móvel inigualável, oferecendo uma aventura imersiva e épica a todos os jogadores!

Além de batalhas, os jogadores podem minerar recursos no jogo por meio do sistema P2E do jogo e negociá-los com outros jogadores da plataforma.

De acordo com um porta-voz da Tigon Mobile, o Bless Global será lançado em várias plataformas, incluindo dispositivos móveis e PCs, para garantir a acessibilidade e a diversão contínua para todos os usuários. No que diz respeito ao sistema P2E, a Tigon Mobile disse que se dedica à expansão do ecossistema da plataforma e à integração ainda maior dos recursos do jogo à plataforma.

O Bless Global já está disponível para pré-registro. Se quiser saber mais sobre o jogo, acesse o site oficial (http://bless.tigonmobile.com/) para obter mais informações.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1875716/BlessGlobal_1280720_080801_kgu.jpg

FONTE Longtukorea

