Temas candentes en las sesiones de investigación a fondo de la Cumbre Anual del CMC: el microculturismo, el comportamiento de los medios sociales y las tendencias tecnológicas

FAIRFAX, Virginia, 20 de mayo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Marcas y líderes del mercado multicultural esperan investigaciones de desarrollo de negocios y percepciones culturales del Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing (CMC) sobre los que basar sus campañas impulsadas por cultura y aumentar su cuota de mercado. Este año, el CMC iniciará su Cumbre Anual en Dallas el lunes 10 de junio con una serie de investigaciones a fondo para crear un esquema de conocimiento para sesiones posteriores durante la conferencia. Kantar, Twitter y GroupMMulticultural tratarán el fenómeno del microculturalismo, los comportamientos de los medios sociales impulsados por cultura, y las tendencias tecnológicas que impactan las estrategias de marketing efectivas hoy en día.

EL MICROCULTURALISMO: LA UNIDAD EN LA SINGULARIDAD

Es cada vez más claro que la fragmentación de la sociedad es en parte impulsada por la identidad personal. La aceleración de la fluidez en las etapas de la vida, la creciente población multirracial, el espectro de género cada vez mayor, y una multitud de otros marcadores de identidad se entrecruzan de una forma única para todo el mundo. El surgimiento del microculturalismo es una importante prueba para las empresas que buscan entender, alcanzar y representar con precisión a los consumidores. Esta presentación está diseñada para ayudar a las empresas a encontrar el crecimiento en un lugar singularmente incómodo: un mercado sin un consumidor "promedio". Oradora: Valeria Piaggio , vicepresidenta superior, directora de percepciones de identidad e inclusión, Kantar, división de consultoría

Las audiencias multiculturales son extremamente activas en Twitter, pero cómo se comportan y qué les motiva son preguntas que hemos empezado a contestar. Comprender los fundamentos ayudará a desarrollar contenido que es relevante para estas audiencias. Esta sesión pondrá al descubierto los comportamientos de las audiencias multiculturales en Twitter y cómo elaborar Tweets compartibles que hacen que ellas se sientan reconocidas y respetadas. Oradora: Meghann Elrhoul , directora de investigaciones globales de agencias y multiculturales en Twitter

Los cambios en el modo de pensar y los comportamientos de los consumidores están transformando el mercado e impactando a la sociedad a un ritmo rápido. A través del análisis exhaustivo, la división de Analítica Multicultural de GroupM ha determinado que las micro audiencias y comunidades son frecuentemente las que lideran estos cambios. En su último "culturePulse report" se mostrará cómo la identidad evoluciona y cómo las tendencias en torno a la tecnología están tomando forma. Oradora: LaToya Christian , socia gerente, estrategia y analítica de marketing, GroupM

La Cumbre Anual del CMC presenta contenido de gran calibre organizado cuidadosamente por expertos en lugar de patrocinios, datos pioneros y mejores prácticas para el desarrollo de negocios, y oportunidades de networking con los operadores más importantes en la industria de marketing multicultural. El pago del registro cubre las sesiones, la gala de entrega de premios, las comidas y las horas de cóctel. El espacio es limitado, así que ¡regístrase aquí!

Para obtener más información, visite culturemarketingcouncil.org y siga al CMC en Facebook, Instagram y Twitter en @cmchispanic utilizando el hashtag de la conferencia #CultureDriven.

Acerca del CMC: Fundado en 1996 como la Association of Hispanic Advertising Agencies (Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas), el Culture Marketing Council: The Voice of Hispanic Marketing es la organización nacional comercial de todas las empresas de marketing, comunicaciones y medios con conocimiento confiable del mercado hispano.

