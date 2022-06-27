Тематическая песня «Мы станем лучше» к 25-й годовщине возвращения Гонконга на родину

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CCTV+

Jun 27, 2022, 11:48 ET

ПЕКИН, 27 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу компания China Media Group выпустила видеоклип на тематическую песню, посвященную 25-летию возвращения Специального административного района (САР) Гонконг на родину.

Тематическая песня «Мы станем лучше» (We Will Be Better), написанная гонконгскими музыкантами Китом Чханем Сиу-Кэем (Keith Chan Siu-kei) и Аланом Чхёном Ка-Шином (Alan Cheung Ka-shing), выражает чувства и чаяния народа Гонконга через бодрую мелодию и понятный текст.

Theme song "We Will Be Better" echoes 25th anniversary of HK's return to motherland
Theme song "We Will Be Better" echoes 25th anniversary of HK's return to motherland

Вдохновленный углубляющейся интеграцией между Гонконгом и континентальным Китаем на протяжении последних 25 лет, Чхань использовал в тексте песни более 30 китайских иероглифов со значениями «море», «река» и «залив», имеющих один и тот же компонент, чтобы подчеркнуть региональные особенности Региона Большого залива. В то же время иероглифы «мост», «берег» и «маяк» были использованы для передачи родственных связей между Гонконгом и континентальным Китаем.

В композиции и аранжировке песни присутствует характерный «гонконгский стиль», сочетающий в себе легкий рок, популярный среди гонконгской молодежи, и традиционную китайскую музыку, подчеркивающую традиционную культуру.

Чхён выразил в своем произведении гордость за то, что он китаец, который никогда не забудет о своем первоначальном устремлении в потоке меняющегося времени и будет упорно идти вперед, в будущее.

В клипе запечатлены сцены из жизни и работы многих соотечественников из Гонконга, включая Ду Хой Кем (Doo Hoi Kem), бронзовую призершу Олимпийских игр, Дженис Чхань Пу-Йи (Janis Chan Pui-yee), лауреатку премии Touching China 2021 года, и Лён Он-Ли (Leung On-lee), которая жила в Гонконге после 90-х годов и начала в 2018 году свою работу по борьбе с нищетой в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу.

Ссылка: https://youtu.be/BNGFcwnZ2-4

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BNGFcwnZ2-4 

SOURCE CCTV+