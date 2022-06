Тематическая песня «Мы станем лучше» к 25-й годовщине возвращения Гонконга на родину

ПЕКИН, 27 июня 2022 г. /PRNewswire/ -- В пятницу компания China Media Group выпустила видеоклип на тематическую песню, посвященную 25-летию возвращения Специального административного района (САР) Гонконг на родину.

Тематическая песня «Мы станем лучше» (We Will Be Better), написанная гонконгскими музыкантами Китом Чханем Сиу-Кэем (Keith Chan Siu-kei) и Аланом Чхёном Ка-Шином (Alan Cheung Ka-shing), выражает чувства и чаяния народа Гонконга через бодрую мелодию и понятный текст.