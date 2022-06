Temera, Luxochain et Polygon sont heureux d'annoncer leur collaboration avec Bulgari dans le cadre de sa toute nouvelle collection de haute joaillerie : émeraudes, rubis et NFT

Beyond Wonder est présenté avec les œuvres NFT de deux créations de Haute Joaillerie, à savoir les colliers Ruby Metamorphosis et Emerald Glory. Renforçant davantage le lien entre la Haute Joaillerie et la Haute Technologie grâce au savoir-faire de Bulgari et à sa vision créative en constante évolution, les deux œuvres d'art numériques seront vendues uniquement avec leur collier jumeau physique, unissant ainsi le matériel et l'immatériel en un tout parfait. Les deux « jumeaux numériques » ne sont pas des répliques des colliers à porter sur Metaverse, mais des œuvres d'art numériques inspirées des colliers. Leurs données sont stockées sur la blockchain Aura et sur la blockchain Polygon.

Les NFT sont créés par Luxochain, une entreprise innovante qui est en train de devenir une référence dans le domaine de la mode et du luxe, avec le soutien de Polygon Studios, et sont accessibles par le biais d'une expérience numérique créée par Temera, leader des parcours commerciaux axés sur l'innovation pour les marques. Les jumeaux numériques sont appelés à devenir un type de NFT populaire pour les marques de mode. Alors que certains ont affirmé que les jumeaux numériques manquaient d'un halo de luxe approprié et s'apparentaient davantage à une mentalité de « bonus pack », Bulgari plonge dans l'aventure en liant directement ses NFT aux achats de haute joaillerie. Le joaillier détenu par LVMH, entouré de la même équipe de partenaires, a déjà lancé une collection en édition limitée de 10 œuvres NFT inspirées de l'Octo Finissimo Ultra, qui se présente comme la montre mécanique la plus fine du monde. Elles s'ouvrent par un code QR gravé sur le rocher de barillet. Si l'industrie horlogère a été l'un des premiers promoteurs du Web3, la joaillerie s'en est jusqu'à présent tenue à l'écart.

Guido Mengoni, responsable de la direction marketing de Temera, a déclaré : « Lancer un deuxième projet dans le domaine des NFT, après Octo Finissimo, est un grand honneur pour nous chez Temera. Dans ce cas, le concept de Jumeau numérique nous rend encore plus fiers, car il se rapproche de notre objectif principal : sérialiser et suivre le produit même dans sa vie entièrement numérique. Bulgari nous a donné la possibilité de commencer ce voyage ensemble, en ouvrant la voie à une innovation unique dans le secteur de la haute joaillerie. »

Davide Baldi, PDG de Luxochain, a ajouté : « Nous sommes très fiers de faire partie de ce consortium d'acteurs de haut niveau sur la scène internationale et nous sommes honorés de l'estime et de la confiance que Bulgari nous renouvelle au fil du temps. Nous nous sommes toujours engagés à protéger la réputation des marques et à sauvegarder l'authenticité des articles, quelle meilleure occasion de pouvoir le faire avec des bijoux aussi précieux. Nous sommes convaincus que le marché n'en est encore qu'au début de l'expérimentation de cette nouvelle innovation technologique, qui peut garantir l'authenticité et une nouvelle forme d'expérience et de fidélité au client final, et Bulgari se révèle être une entreprise innovante dans ce secteur, également pour des produits de haut de gamme comme la joaillerie. »

Sandeep Nailwal, cofondateur de Polygon, a déclaré : « Lier les droits de propriété à une preuve d'authenticité est un moyen puissant de prouver la propriété numérique vérifiable et de se prémunir contre la contrefaçon. Polygon et Polygon Studios sont fiers d'être les pionniers de cette nouvelle norme NFT qui permet de renforcer l'authenticité dans le secteur des produits de luxe. » Les équipes de Polygon, Temera et Luxochain, conjointement, confirment leur volonté de créer une norme pour la création de NFT, qui exclut la spéculation, devenant ainsi un symbole d'authenticité et de lutte contre la contrefaçon et obtenant le soutien total d'une Maison telle que BVLGARI.

À propos de BVLGARI

Entreprise du groupe LVMH, Bulgari a été fondée à Rome en 1884 comme une bijouterie. Réputée comme étant le magnifique joaillier romain et le maître des pierres précieuses de couleur, Bulgari a établi une réputation mondiale d'excellence italienne et jouit d'une grande renommée pour son savoir-faire exquis. Le succès international de la société a évolué et elle est devenue un fournisseur mondial et diversifié de produits et services de luxe, allant des bijoux fins et des montres haut de gamme aux accessoires et aux parfums, et disposant d'un réseau inégalé de boutiques et d'hôtels dans les zones commerciales les plus exclusives du monde.

À propos de Temera

Temera est un centre d'excellence qui soutient les entreprises grâce au développement de solutions basées sur des applications innovantes des technologies IoT telles que la RFID (UHF NFC) et la Blockchain conçues spécialement pour le secteur de la mode et du luxe. Elles répondent au besoin de résoudre des questions liées à l'optimisation des processus logistiques et de production, à la traçabilité, à la lutte contre la contrefaçon, à l'engagement des clients et au contrôle des canaux de distribution. Depuis 2009, elle est l'entreprise leader en matière d'identification par passeport numérique. Avec des bureaux en Europe et aux États-Unis, Temera a atteint 650 millions d'étiquettes scannées dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://temera.it/

À propos de Luxochain

Luxochain est une entreprise suisse, basée à Lugano, qui jouit d'une expertise de classe mondiale dans l'exploitation de la technologie blockchain et la certification de produits. Notre mission est d'apporter la durabilité, la réputation et l'authenticité dans le marché du luxe et de garantir la propriété de produits réels, en créant des certificats d'authenticité et de propriété uniques associés à chaque produit. Luxochain vise à accroître la notoriété des marques et à lutter contre le marché de la contrefaçon. Luxochain enregistre les transferts de propriété des biens, le client reçoit un certificat de propriété numérique, comme s'il s'agissait du passeport du produit lui-même, avec une garantie de non-répétitivité. Luxochain offre un service aux utilisateurs finaux, les protégeant lors de l'achat de leurs produits. En même temps, la société travaille aux côtés des marques de luxe, leur fournissant un système de transparence et de fidélité, ainsi que des analyses et des informations sur leurs clients.

À propos de Polygon

Polygon est la principale plateforme de mise à l'échelle d'Ethereum et de développement d'infrastructures. Sa suite croissante de produits offre aux développeurs un accès facile à toutes les principales solutions de mise à l'échelle et d'infrastructure : solutions L2 (ZK Rollups et Optimistic Rollups), chaînes latérales, solutions hybrides, chaînes autonomes et d'entreprise, solutions de disponibilité des données, et plus encore. Les solutions de mise à l'échelle de Polygon ont été largement adoptées avec plus de 7 000 applications hébergées, plus d'un milliard de transactions traitées, plus de 100 millions d'adresses d'utilisateurs uniques et plus de 5 milliards de dollars d'actifs sécurisés.

À propos de Polygon Studios

Polygon Studios a pour objectif d'être au cœur des projets blockchain les plus populaires au monde. L'équipe de Polygon Studios met l'accent sur le soutien aux développeurs qui créent des applications décentralisées sur Polygon en fournissant aux équipes Web2 et Web3 un ensemble de services tels que le soutien aux développeurs, le partenariat, la stratégie, la mise sur le marché et les intégrations techniques. Polygon Studios soutient des projets allant d'OpenSea à Bulgari, en passant par Adidas, Draft Kings, Decentral Games et Ubisoft.

