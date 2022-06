Temera, Luxochain und Polygon freuen sich, die Zusammenarbeit mit Bulgari newera high jewellery bekannt zu geben: Smaragde, Rubine und NFTs

Beyond Wonder wird zusammen mit den NFT-Kunstwerken zweier High Jewellery-Kreationen präsentiert, nämlich den Halsketten Ruby Metamorphosis und Emerald Glory. Um die Verbindung zwischen High Jewellery und High Technology durch das Know-how und die sich ständig weiterentwickelnde kreative Vision von Bulgari noch weiter zu verstärken, werden die beiden digitalen Kunstwerke nur zusammen mit ihrer physischen Zwillingskette verkauft werden und so das Greifbare und das Ungreifbare zu einem perfekten Ganzen vereinen. Bei den beiden „digitalen Zwillingen" handelt es sich nicht um Nachbildungen der Halsketten, die im Metaverse getragen werden, sondern um digitale Kunstwerke, die von den Halsketten inspiriert sind. Ihre Daten werden auf der Aura-Blockchain und auch auf der Polygon-Blockchain gespeichert.

Die NFTs werden von Luxochain, einem innovativen Unternehmen, das sich zu einer Referenz für Mode und Luxus entwickelt, mit Unterstützung von Polygon Studios geprägt und sind über ein digitales Erlebnis zugänglich, das von Temera, einem führenden Anbieter von innovationsgetriebenen Geschäftsreisen für Marken, entwickelt wurde. Digitale Zwillinge werden sich zu einer beliebten Art von NFT für Modemarken entwickeln. Während einige argumentierten, dass digitale Zwillinge keinen geeigneten Luxus-Halo haben und eher einer „Bonus-Pack"-Mentalität ähneln, taucht Bulgari ein, indem es seine NFTs direkt mit hohen Schmuckkäufen verknüpft. Der Juwelier, der sich im Besitz von LVMH befindet, hat mit demselben Partnerteam bereits eine limitierte Kollektion von 10 NFT-Kunstwerken lanciert, die von der Octo Finissimo Ultra inspiriert sind, die sich selbst als die flachste mechanische Uhr der Welt bezeichnet. Sie öffnen sich mit einem QR-Code, der auf dem Sperrrad des Laufs eingraviert ist. Während die Uhrenindustrie das Web3 schon früh unterstützt hat, hat sich die Schmuckindustrie bisher davon ferngehalten.

Guido Mengoni, CMO von Temera, sagte: „Nach Octo Finissimo ein zweites Projekt im Bereich NFT zu starten, ist eine große Ehre für uns bei Temera. In diesem Fall macht uns das Konzept des Digitalen Zwillings noch stolzer, denn es kommt unserem Hauptziel sehr nahe: das Produkt auch in seinem vollständig digitalen Leben zu serialisieren und zu verfolgen. Bulgari hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Reise gemeinsam anzutreten und einen innovativen Weg zu beschreiten, der in der Schmuckindustrie einzigartig ist

Davide Baldi, CEO von Luxochain, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieses Konsortiums von Spitzenakteuren der internationalen Szene zu sein, und fühlen uns durch die Wertschätzung und das Vertrauen, das Bulgari uns im Laufe der Zeit entgegengebracht hat, geehrt. Wir haben uns schon immer dafür eingesetzt, den Ruf von Marken zu schützen und die Echtheit von Waren zu bewahren, und es gibt keine bessere Gelegenheit, dies mit solch kostbaren Juwelen zu erreichen. Wir sind davon überzeugt, dass sich der Markt noch in der Anfangsphase der Erprobung dieser neuen technologischen Innovation befindet, die dem Endkunden Authentizität und eine neue Form der Erfahrung und Loyalität garantieren kann, und Bulgari erweist sich in diesem Bereich als innovatives Unternehmen, auch für hochwertige Produkte wie Schmuck".

Sandeep Nailwal, Mitbegründer von Polygon, sagte: „Die Verknüpfung von Eigentumsrechten mit einem Echtheitsnachweis ist ein wirksames Mittel, um überprüfbare digitale Eigentumsverhältnisse nachzuweisen und Fälschungen zu verhindern. Polygon und Polygon Studios sind stolz darauf, mit diesem neuen NFT-Standard Pionierarbeit zu leisten, um die Authentizität in der Luxusgüterbranche zu stärken." Die Teams von Polygon, Temera und Luxochain bekräftigen gemeinsam den Willen, einen Standard für die Erstellung von NFTs zu schaffen, der Spekulationen ausschließt und zu einem Symbol für Echtheit und Fälschungssicherheit wird, das die volle Unterstützung eines Hauses wie BVLGARI erhält.

Über BVLGARI

Das zur LVMH-Gruppe gehörende Unternehmen Bulgari wurde 1884 in Rom als Juweliergeschäft gegründet. Bulgari, bekannt als der großartige römische Juwelier und Meister der farbigen Edelsteine, hat sich einen weltweiten Ruf für italienische Exzellenz erworben und ist für seine exquisite Handwerkskunst bekannt. Der internationale Erfolg des Unternehmens hat sich zu einem globalen und breit gefächerten Anbieter von Luxusprodukten und -dienstleistungen entwickelt, die von edlen Juwelen und hochwertigen Uhren bis hin zu Accessoires und Parfums reichen und über ein konkurrenzloses Netz von Boutiquen und Hotels in den exklusivsten Einkaufsgebieten der Welt verfügen.

Über Temera

Temera ist ein Kompetenzzentrum, das Unternehmen durch die Entwicklung von Lösungen unterstützt, die auf dem innovativen Einsatz von IoT-Technologien wie RFID (UHF NFC) und Blockchain basieren und speziell für den Mode- und Luxussektor konzipiert sind. Dabei werden Fragen im Zusammenhang mit der Optimierung von Logistik- und Produktionsprozessen, der Rückverfolgbarkeit, dem Schutz vor Fälschungen, der Kundenbindung und der Kontrolle von Vertriebskanälen behandelt. Seit 2009 ist es das führende Unternehmen für digitale Passidentifikation. Mit Niederlassungen in Europa und den Vereinigten Staaten hat Temera 650 Millionen gescannte Tags in mehr als 60 Ländern erreicht. Weitere Informationen finden Sie im Internet: https://temera.it/

Über Luxochain

Luxochain ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lugano, das über erstklassiges Know-how bei der Nutzung der Blockchain-Technologie und der Produktzertifizierung verfügt. Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit, Reputation und Authentizität in den Luxusmarkt zu bringen und das Eigentum an echten Produkten zu gewährleisten, indem wir einzigartige Echtheits- und Eigentumszertifikate in Verbindung mit jedem Produkt erstellen. Luxochain zielt darauf ab, das Markenbewusstsein zu erhöhen und den Markt für Fälschungen zu bekämpfen. Luxochain registriert die Eigentumsübertragungen von Waren, der Kunde erhält ein Zertifikat über das digitale Eigentum, als wäre es der Reisepass des Produkts selbst, mit einer Garantie der Nichtwiederholbarkeit. Luxochain bietet den Endverbrauchern einen Service, der sie beim Kauf ihrer Produkte schützt. Gleichzeitig arbeitet es mit den Luxusmarken zusammen, indem es ihnen ein Transparenz- und Loyalitätssystem sowie Analysen und Erkenntnisse über ihre Kunden bietet.

Über Polygon

Polygon ist die führende Plattform für Ethereum-Skalierung und Infrastrukturentwicklung. Die wachsende Produktpalette bietet Entwicklern einen einfachen Zugang zu allen wichtigen Skalierungs- und Infrastrukturlösungen: L2-Lösungen (ZK-Rollups und Optimistic Rollups), Sidechains, hybride Lösungen, Standalone- und Unternehmensketten, Datenverfügbarkeitslösungen und vieles mehr. Die Skalierungslösungen von Polygon haben sich mit mehr als 7000 gehosteten Anwendungen, mehr als 1 Mrd. verarbeiteten Transaktionen, mehr als 100 Mio. eindeutigen Benutzeradressen und mehr als 5 Mrd. US-Dollar an gesicherten Vermögenswerten weithin durchgesetzt.

Über Polygon Studios

Polygon Studios hat sich zum Ziel gesetzt, das Zuhause der beliebtesten Blockchain-Projekte der Welt zu sein. Das Team von Polygon Studios konzentriert sich auf die Unterstützung von Entwicklern, die dezentralisierte Apps auf Polygon entwickeln, indem es Web2- und Web3-Teams eine Reihe von Dienstleistungen wie Entwickler-Support, Partnerschaften, Strategie, Markteinführung und technische Integrationen bietet. Polygon Studios unterstützt Projekte von OpenSea bis Bulgari, von Adidas bis Draft Kings und Decentral Games bis Ubisoft.

