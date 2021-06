TEMSA baut seine Elektrofahrzeugflotte in Europa weiter aus

Nachdem TEMSA in den letzten Monaten mit der gewonnenen Ausschreibung für Elektrofahrzeuge im rumänischen Buzau den ersten Schritt in den Markt gemacht hatte, gewann das Unternehmen mit seinem Händler Anadolu Automobil Rom auch die Ausschreibung in Arad.

ADANA, Türkei, 7. Juni 2021 /PRNewswire/ -- TEMSA stärkt mit dem erneuten Gewinn der Ausschreibung weiterhin seine Macht auf dem europäischen Markt. Mit der Lieferung von vier Elektrobussen des Modells Avenue Electron an die Stadt Arad hat TEMSA bei der Elektrobus-Ausschreibung, die es in den letzten Monaten in Buzau (Rumänien), gewonnen hat, zusammen mit seinem lokalen Händler, Anadolu Automobil Rom, erneut die globale Konkurrenz hinter sich gelassen. Nach der Unterzeichnung eines Vertrags über insgesamt 10 Elektrofahrzeuge, bei denen es sich um fünf Einheiten des neun Meter langen MD9 electriCity und fünf Einheiten des 12 Meter langen Avenue Electron handelt, wird TEMSA zusammen mit den in den letzten sechs Monaten gewonnenen Ausschreibungen im Jahr 2022 insgesamt 14 Elektrofahrzeuge an die Stadt liefern.