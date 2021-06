TEMSA continue d'étendre sa flotte de véhicules électriques en Europe

Après avoir fait ses premiers pas sur le marché grâce à l'appel d'offres pour des véhicules électriques remporté à Buzau, en Roumanie, ces derniers mois, TEMSA a également remporté l'appel d'offres avec son concessionnaire Anadolu Automobil Rom, à Arad.

ADANA, Turquie, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- TEMSA continue de renforcer sa puissance sur le marché européen avec de nouvelles conquêtes de marchés. Faisant place libre pour la livraison de quatre bus électriques du modèle Avenue Electron après l'appel d'offres remporté à Buzau, en Roumanie, en collaboration avec son concessionnaire local, Anadolu Automobil Rom, ces derniers mois, TEMSA surpasse une fois de plus ses concurrents mondiaux lors de l'appel d'offres pour la livraison de bus électriques à la ville d'Arad, en Roumanie. Après avoir signé un accord pour un total de 10 véhicules électriques, soit cinq unités de MD9 electriCity de neuf mètres et cinq unités d'Avenue Electron de 12 mètres, TEMSA livrera un total de 14 véhicules électriques à la ville, en plus des appels d'offres remportés au cours des six derniers mois, en 2022.