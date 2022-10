TEMSA FRANCE DÉVOILE SA NOUVELLE GAMME D'AUTOCARS ÉLECTRIQUES À AUTOCAR EXPO 2022

Avec près de 6 000 véhicules en circulation en France, TEMSA dévoile pour la première fois en France ses deux nouveaux modèles 100% électriques, le LD SB E et le MD 9 electriCITY CLASS II lors du salon AUTOCAR EXPO 2022

ADANA, Turquie, 13 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Avec son objectif de produire plus de la moitié de véhicules électriques d'ici à 2025, TEMSA continue de mener le processus d'électrification en Europe. Après avoir effectué le lancement mondial du LD SB E lors du salon IAA à Hanovre le mois dernier, TEMSA France le présente pour la première fois en France lors de la 7ème édition d'Autocar expo, le salon le plus important pour le marché français. Le LD SB E, est le premier autocar 100% électrique, à usage interurbain, développé par un constructeur européen. Le constructeur présente également en avant-première sur son stand le MD 9 electriCITY CLASS II 100% électrique, le modèle HD dans la gamme tourisme, et propose son autocar scolaire LD SB PLUS en démonstration extérieure.

L'EMBALLAGE DES BATTERIES SE FAIT AU SEIN DE TEMSA

Le président TEMSA France, Serkan Uzunay a souligné qu'il existe 5 modèles de véhicules électriques différents lancés à ce jour, 3 modèles urbains et les 2 nouveaux modèles interurbains, présentés au salon. Il déclare « Avec cette gamme de produits, nous sommes le seul fabricant en Europe à pouvoir proposer un modèle électrique dans tous les segments à nos clients. En élargissant notre portefeuille de véhicules électriques, nous essayons également de renforcer notre rôle de leader dans le domaine de l'électrification en améliorant constamment nos technologies. Comme pour tous nos autres véhicules électriques, nous produisons également les batteries que nous avons utilisées dans nos deux véhicules exposés à Autocar Expo. Cela nous donne une grande flexibilité pour développer et adapter nos véhicules selon les besoins et les zones géographiques ».

NOUS SOMMES PRÊTS À MENER LA TRANSFORMATION DE L'EUROPE

Ajoutant que l'Europe a une place très importante dans la croissance de TEMSA, Serkan Uzunay a déclaré : « A ce jour, près de 6 000 véhicules sont en circulation en France, qui fait partie de nos marchés prioritaires en Europe. De même, le nombre de véhicules de marque TEMSA augmente de jour en jour dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie et l'Angleterre. Il y a une transformation dans l'orientation de la durabilité et de l'électrification en Europe, en particulier dans ces pays. Nous visons à mener cette transformation avec notre technologie et la qualité de notre production. Nous sommes prêts à contribuer au parcours zéro émission des villes européennes ».

LE LD SB E, LE PREMIER AUTOCAR ÉLECTRIQUE INTERURBAIN D'EUROPE

Lancé le mois dernier à IAA à Hanovre, le LD SB E est proposé en deux longueurs différentes, 12 et 13 mètres.

Le véhicule, qui a une capacité maximale de 63 passagers, offre d'excellentes performances dans toutes les conditions de route grâce à son moteur électrique de 250 kW.

Il propose 3 options de capacité de batterie différentes, 210, 280 et 350 kWh, offrant une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 400 kilomètres dans des conditions appropriées.

Ce véhicule est le premier autocar électrique interurbain développé par un constructeur européen et est disponible à la commande dès aujourd'hui et les premières livraisons pourront s'effectuer courant 2023.

LE MD9 ELECTRICITY EST SUR LES ROUTES D'EUROPE

Présenté en avant-première, le MD 9 electriCITY CLASS II dispose d'une grande capacité d'accueil, jusqu'à 54 passagers.

Avec son moteur électrique de 250 kW et ses capacités de batteries de 250kWh, il offre une autonomie allant jusqu'à 300km et se distingue ainsi de ses concurrents en termes de performances.

Existant en version CLASS I, Le MD 9 electriCITY est le premier autobus 100% électrique lancé par la marque. Déjà présent sur les routes de nombreux pays européens, les premiers modèles ont été livrés en début d'année 2022 en France.

Le MD 9 electriCITY CLASS II est déjà disponible à la vente et le premier modèle sera livré ce mois-ci en France.

A PROPOS DE TEMSA

Fondé à Adana, en Turquie en 1968, TEMSA est l'un des principaux fabricants mondiaux d'autobus et d'autocars. Nous offrons une diversité de solutions de transport à nos clients en nous appuyant sur nos 50 ans d'expérience.

